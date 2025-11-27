Od kraja oktobra, kad je Vlada Milojka Spajića (Pokret Evropa sad) privremeno uvela vize državljanima Turske, skoro 9.000 njih napustilo je Crnu Goru, dok su u istom periodu odobrena 194 zahtjeva za izdavanje viza državljanima te zemlje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopštili su “Vijestima” da je od 27. oktobra, kad je izvršna vlast uvele vize turskim državljanima, pa do juče (26. novembar) - 8.935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.

Na pitanje koliko je državljana Turske koji su imali stalan ili privremen boravak u Crnoj Gori otišlo, iz resora kojim rukovodi Danilo Šaranović (Demokrate) odgovorili su da bi za precizno utvrđivanje tih podataka bilo neophodno sprovesti detaljnu provjeru svakog pojedinačnog slučaja, prenose Vijesti.

“Takav proces zahtijevao bi značajno vrijeme i angažovanje većeg broja službenika, budući da se radi o obimnoj provjeri evidencija”, dodali su.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) rekli su redakciji da je od 30. oktobra, kad je na snagu stupila odluka o privremenom uvođenju viza za državljane Turske, procesuirano 320 zahtjeva za izdavanje crnogorske vize.

Naveli su da su 194 zahtjeva odobrena, da ih je 29 odbijeno, a da je preostalih 97 u proceduri kod nadležnih organa.

Povod Vladi da ukine bezvizni režim s Turskom bio je incident koji se dogodio 25. oktobra u podgoričkom naselju Zabjelo, kad je nožem ranjen Podgoričanin M. J. (25). Iako je policija prvobitno tvrdila da su u ranjavanju učestvovali državljanin Turske i Azerbejdžana, na kraju se ispostavilo da su Podgoričanina navodno ranila dva državljanina Azerbejdžana.