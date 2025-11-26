Iz Opštine Mojkovac saopštili su da je je u toku akcija prikupljanja predmeta od kulturnog, istorijskog i etnografskog značaja, čiji je cilj “formiranje prvih izložbenih postavki budućeg Muzeja Mojkovca, čije se otvaranje planira u narednom periodu”.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Osnivanjem muzeja, lokalna samouprava želi stvoriti prostor koji će na jedinstven način čuvati i predstavljati tradiciju, običaje, istoriju i identitet mojkovačkog kraja. Cilj je da muzej postane centralno mjesto za očuvanje bogatog nasljeđa i prenošenje znanja na buduće generacije.

“Opština Mojkovac poziva sve sugrađane koji posjeduju materijalne tragove prošlosti Mojkovca da razmotre mogućnost njihovog ustupanja budućem Muzeju. Svaki predmet, bez obzira na veličinu ili starost, može imati značajnu vrijednost za razumijevanje i predstavljanje lokalne istorije. Doprinos građana biće od izuzetnog značaja za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa Mojkovca. Time se zajednički gradi mjesto koje će služiti kao izvor znanja i inspiracije, kako sadašnjim, tako i budućim generacijama. Muzej će biti prostor u kojem će se čuvati uspomene na život predaka, njihovu borbu, stvaralaštvo i svakodnevicu, ali i prostor koji će posjetiocima pružiti priliku da se upoznaju sa bogatstvom tradicije ovog kraja”, poručuju iz Opštine, prenose Vijesti.

Iz lokalne uprave su tokom ljeta najavili da pokreće proces osnivanja javne ustanove Muzej Mojkovac, čime se, kako je objašnjeno, “otvara novo poglavlje u očuvanju lokalnog kulturnog nasljeđa, istorije i identiteta”.

Mojkovac je među rijetkim opštinama u Crnoj Gori bez gradskog muzeja, što je, kako je ranije za “Vijesti” kazao predsjednik Skupštine opštine Marko Janketić, ugrožavalo očuvanje vrijednih artefakata, posebno onih sa arheološkog lokaliteta Brskovo i mjesta Mojkovačke bitke.

“Bez tako važne institucije kao što je gradski muzej, naša istorija, tradicija, artefakti i priče rizikuju da budu izgubljeni ili zaboravljeni. Brojni predmeti sa arheološkog lokaliteta Brskovo i lokaliteta na kojima se odigrala vanvremenska Mojkovačka bitka rasuti su u kulturnim ustanovama drugih opština i privatnih muzejskih zbirki. U saradnji sa relevantnim stručnjacima iz oblasti muzeologije započeli smo ovaj veliki, složen i dugotrajan proces”, kazao je tada Janketić.

On je rekao i da “muzejski materijal sa muzejskom dokumentacijom koji se nalazi u Centru za arheološka istraživanja Crne Gore, muzejima u Beranama i Bijelom Polju, kao i privatnim zbirkama koje vlasnici ustupaju budućem muzeju u Mojkovcu, daju minimalne uslove za osnivanje samostalne javne ustanove za obavljanje muzejske djelatnosti, sa perspektivom daljeg razvoja. Finansiranje će se obezbjeđivati iz budžeta opštine, sopstvenih prihoda, donacija i drugih izvora, a sredstva za početak rada su obezbijeđena rebalansom budžeta.

Muzej bi, kažu u Opštini, trebalo da ima vitalnu ulogu u prikupljanju, čuvanju i prezentaciji kulturnih dobara, podsticanju obrazovanja, jačanju zajedničkog identiteta i razvoju turizma.

Predviđeno je da muzej bude smješten u centru grada, sa savremenim uslovima za čuvanje i izlaganje eksponata.