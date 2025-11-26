Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zagora, zgrade na uglu Ulica Radoja Dakića i Cetinjskog Puta.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Slap Zete, Šabov Krug.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Trešnjica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ćeranića Gora, Smoljevina, Gradačka Poljana.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Brljevo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: dio Ulcinjskog Polja kod hotela France.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu, dio naselja Gornja Klezna kod Redžovića, dio naselja Ulcinjske Krute prema školi.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 11 sati: Kumbor – dio potrošača oko restorana “Olimpija”.

– u terminu od 09 do 11 sati: Stanišića Dubrava – dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 08 do 15 sati: uže gradsko jezgro: ul.8 crnogorske brigade, ul. Miljana Vukova i trg 21 jul, dio ul. Miloša Mališića, tržni centar- Njegošev trg, Osnovni sud i tužilaštvo, zgrada Opštine Berane, TK centar, Dječji vrtić, Studenski Centar, Centar za djecu sa posebnim potrebama i zgrada Fleš 3, uže gradsko jezgro: Buvljak, Zgrade Tehnostar i očna ordinacija Lutovac, ul.Svetog Save i Mojsije Zečevića (Naselje od Nišavića Pekare do Zelene pijace i od Mosta do Osnovnog Suda)

– u terminu od 09 do 14 sati: Uže gradsko jezgro-ul. Dušana Vujoševića, dio ul. 29 Novembar i Miloša Mališića, i naselje oko fudbalskog stadiona mljekara ZORA, crpna stanica, HD Laković, PC OKOV, CB, Polimski muzej, Dom kulture.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, dio sela Šekular, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Božovića polje, Zaton-Klinac, Njegnjevo, Lješnica (središnji dio naselja), Sutivan, Nedakusi, Muslići, Zaton, Prijelozi 2, Babića brijeg.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje, Grnčar, dio naselja Bedluci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Međuriječje, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Paljevine, mHE ‘Paljevinska’, Ski centar ‘1450’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Mrdo, Kovijanići, Ćetkovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Baza ‘Štrabak’, Štitarica, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja La vista, firma TREF, Opština Petnjica, sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 11 sati: Uže gradsko jezgro, Dio ulice Maršala Tita.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Grahovača.

– u terminu od 11 do 12 sati: Naselje u centru grada, uže gradsko jezgro, Dio ulice Maršala Tita i naselje Brđani.

– u terminu od 12 do 13 sati: Uže gradsko jezgro, dio ulice 30 Septembar, Dječiji vrtić.

Šavnik

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Gornja Bukovica, fabrika vode Diva u Gusarevcima, Boan, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su u CEDIS-u.