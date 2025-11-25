Danas oblačno i kišovito uz jak južni vjetar

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti oblačno i kišovito, uz jak južni vjetar sa povremeno olujnim udarima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u južnim i centralnim predjelima ima uslova za povremene pljuskove praćene grmljavinom i u tim oblastima su mjestimično moguće obilne količine padavina.

Vjetar će biti južni i jugoistočni umjeren do jak, povremeno sa udarima olujne jačine.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do 13, najviša dnevna od šest do 17 stepeni.