Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštili su da je danas u 10 časova i 17 minuta registrovan zemljotres manje jačine, sa epicentrom 7 km istočno od Podgorice.

Izvor: Profimedia

Jačina zemljotresa iznosila je 2.2 jedinice Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od IV stepena Merkalijeve skale.

Prema preliminarnim podacima obrade, navode, žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 9 km.

“Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području”, zaključuje se u saopštenju, prenosi CdM.