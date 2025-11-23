Ona očekuje da će predlog odluke o podizanju spomen-ploče mitropolitu Amfilohiju i Halidu Đečeviću, posvećene bratskoj slozi, suživotu i međuvjerskom skladu pravoslavne i islamske zajednice, dobiti podršku svih odbornika.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Odluke o finansiranju sporta, eksproprijaciji, podizanju spomenika i spomen-obilježja, uvođenje besplatnog prevoza za onkološke pacijente, kao i izmjene statuta pojedinih gradskih preduzeća samo su neke od oko 15 tačaka dnevnog reda o kojima će raspravljati odbornici u Skupštini Glavnog grada. Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović za TV Podgorica posebno izdvaja predloge čijim će usvajanjem Podgorica dobiti dvije nove škole.

“Određenim odlukama, koje se odnose na prenos zemljišta u vlasništvu Vlade Crne Gore na Glavni grad. Ove odluke imaju poseban značaj jer se radi o izgradnji škola na teritoriji Zabjela i Bloka 35-38. Ovim odlukama dobićemo dvije škole na teritoriji Podgorice, a odluke su važne zbog postojanja izuzetne saradnje između Vlade i Glavnog grada“, navela je Borovinić Bojović.

Ona očekuje da će predlog odluke o podizanju spomen-ploče mitropolitu Amfilohiju i Halidu Đečeviću, posvećene bratskoj slozi, suživotu i međuvjerskom skladu pravoslavne i islamske zajednice, dobiti podršku svih odbornika.

“Očekujem zaista podršku odbornika i pozicije i opozicije, jer se radi o vrlo specifičnom obilježju koje govori o jednoj od najvažnijih karakteristika Glavnog grada, a to je međuvjerski sklad i tolerancija, zajedništvo i suživot. Ovo je još jedan primjer kako bi trebali svi da razmišljamo u kontekstu zajedništva, međuvjerske i međunacionalne tolerancije, koja po meni mora karakterisati Glavni grad Crne Gore“, ističe Borovinić Bojović.

Zaključuje da će onkološki pacijenti usvajanjem izmjena odluke moći besplatno da koriste gradske autobuse, čime Glavni grad pokazuje brigu prema građanima, a što nikako ne može biti okarakterisano kao populizam.