Vladina Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je od početka godine riješila 319 zahtjeva i građanima i firmama isplatila 186,7 hiljada EUR, dok je veliki broj zahtjeva ostao neriješen zbog nedostatka novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi o izvještaju o radu Komisije, koji je Vlada usvojila na sjednici u četvrtak, to tijelo je u prvih deset mjeseci ove godine održalo 12 sjednica na kojima su razmatrani pristigli predmeti i procjenjivana njihova opravdanost na osnovu uzroka nastanka štete, dokumentacije i procjena opštinskih komisija i drugih nadležnih institucija.

Za predmete gdje je dokazano da su podnosioci zahtjeva u potpunosti i nedvosmisleno pretrpjeli štetu od elementarne nepogode (grad, poplava, požar i drugo) ili druge nepogode većih razmjera (uginuće stoke, stradanje pčelinjih društava, bolesti stočnog fonda), Komisija je odobravala naknadu za djelimičnu sanaciju štete.

“U izvještajnom periodu, Komisija je pozitivno riješila 319 zahtjeva, za čiju realizaciju je utrošeno 186.704 EUR , tako da je prosječan iznos naknade iznosio 585 EUR”, navodi se u dokumentu.

Komisija je navela da je veliki broj zahtjeva odbijen zbog činjenice da uzrok štete nije bila elementarna nepogoda, a određeni broj zbog nepotpune dokumentacije, pojasnivši da u tim slučajevima podnosioci zahtjeva dostavljaju dopunu dokumentacije, koju ponovo analiziraju.

U izvještaju se ističe da je rad Komisije determinisan i iznosom sredstava kojim raspolaže. Naime, Komisiji je 27. marta opredijeljeno 200 hiljada EUR iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.

“Pored riješenih zahtjeva, Komisija krajem prošle i tokom ove godine zaprimila značajan broj zahtjeva koji nijesu realizovani zbog nedostatka novca. Riječ je o ukupno 529 zahtjeva građana iz 11 opština, sa procijenjenom štetom od 2,1 milion EUR”, ističe se u dokumentu.

Na listi neriješenih su i zahtjevi firmi koje traže nadoknadu zbog elementarnih nepogoda.

Kako se navodi u Izvještaju, kompanija Naše Voće iz Nikšića procijenila je mraz na zasadu jebuke pričinio štetu od 700 hiljada EUR, STOŽER – F iz Bijelog Polja je procijenila štetu nastalu od požara na 445 hiljada, dok je ulcinjski Agris imao šteta na zasadu jabuka u vrijednosti od 877,5 hiljada EUR.

Požari u Podgorici: 151 zahtjev građana, šteta preko 1,5 miliona

Komisiji su pristigli i zahtjevi po osnovu štete nastale u požarima koji su zahvatili Crnu Goru u avgustu.

Prema podacima iz izvještaja, iz Podgorice je pristiglo 151 zahtjeva fizičkih lica, sa procijenjenom štetom od 867.718 EUR, te dva zahtjeva pravnih lica (“Vapor VK” i “Podgorička pivara”) sa ukupno procijenjenom štetom od 679.614 eura.

Na osnovu sprovedene analize, Komisija je zaključila da je neophodno obezbijediti 200 hiljada EUR za rješavanje pojedinačnih zahtjeva fizičkih lica i 101,1 hiljada EUR za isplatu pravnim licima.

“Potrebno je obezbijediti dodatna sredstva i za rješavanje zahtjeva za naknadu štete nastale usljed požara koji su zadesili Crnu Goru u avgustu. Pri tome, treba razmotriti mogućnosti povećanja limita od deset odsto za naknadu propisanog važećom Odlukom”, navodi se izvještaju.