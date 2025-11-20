Nova ruta London Heathrow – Tivat biće operativna od 14. maja do 26. septembra, tri puta sedmično – utorkom, četvrtkom i subotom.

Izvor: Vlada Crne Gore/ Bojana Ćupić

Tokom sinoćnjeg sastanka predsjednika Vlade Milojka Spajića i ambasadorke Velike Britanije u Crnoj Gori Don Meken, potvrđena je informacija da jedna od planetarno najznačajnijih aviokompanija, British Airways, prvi put u istoriji pokreće liniju ka našoj zemlji.

Nova ruta London Heathrow – Tivat biće operativna od 14. maja do 26. septembra, tri puta sedmično – utorkom, četvrtkom i subotom.

Uvođenjem ove linije, Tivat će tokom naredne ljetnje sezone, pored postojećih veza sa londonskim aerodromima Stansted, Luton i Gatwick, prvi put biti povezan i sa Heathrowom, koji je jedan od najprometnijih aerodroma na svijetu. Heathrow je prvi u Evropi po broju putnika i nudi konekcije sa čak 230 destinacija, uključujući brojna interkontinentalna odredišta.



Dolazak British Airwaysa predstavlja značajan iskorak za našu državu, ne samo u oblasti aviopovezanosti, već i u širem ekonomskom smislu. Kao jedan od najrelevantnijih globalnih avio-brendova, poznat po visokoplatežnoj i međunarodnoj klijenteli, British Airways ovim potezom šalje poruku o atraktivnosti crnogorskog tržišta i velikom potencijalu za dalji razvoj turizma i biznisa.