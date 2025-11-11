Kako su dodali, izgradnja pravoslavnog sabornog hrama Svetog Marka predviđena je u skladu sa Urbanističkim projektom za kompleks sabornog hrama, a biće realizovana kao vjerski, kulturni i arhitektonski objekat od posebnog značaja za Budvu i njene građane.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Opština Budva saopštila je da je danas u Cetinjskom manastiru potpisan Sporazum o izgradnji hrama Svetog Marka između Opštine Budva i Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske.

Sporazum su, kako se navodi u saopštenju, potpisali Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović.

“Ovaj događaj predstavlja istorijski čin i jedan od prvih sporazuma ove vrste u Crnoj Gori, kojim se potvrđuje suštinska saradnja između lokalne samouprave i Mitropolije crnogorsko-primorske. Potpisivanjem ovog dokumenta, Opština Budva još jednom potvrđuje svoje opredjeljenje da podržava projekte koji povezuju tradiciju, kulturu i duhovnost, kao temeljne vrijednosti koje oblikuju identitet našeg grada i cijele zajednice”, istakli su.

Kako su dodali, izgradnja pravoslavnog sabornog hrama Svetog Marka predviđena je u skladu sa Urbanističkim projektom za kompleks sabornog hrama, a biće realizovana kao vjerski, kulturni i arhitektonski objekat od posebnog značaja za Budvu i njene građane.

“Budući hram biće mjesto duhovnog sabiranja, kulturnog stvaranja i zajedničkog okupljanja, što ga čini projektom od šireg društvenog značaja. Sporazumom se Opština Budva obavezala da finansira izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije, komunalno opremanje lokacije, kao i da Mitropoliji crnogorsko-primorskoj dodijeli donaciju u iznosu od 1.000.000 eura, koja će biti planirana u budžetu Opštine za 2026. godinu”, naglasili su u saopštenju.

Takođe, kako dalje kažu, Opština će učestvovati u finansiranju i izgradnji podzemnih garaža u okviru kompleksa budućeg hrama.

“Ovim Sporazumom, Opština Budva potvrđuje da je posvećena očuvanju duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa, ali i stvaranju modernog i skladnog urbanog prostora koji poštuje vrijednosti i tradiciju grada. Riječ je o odluci koja je u interesu svih građana Budve jer doprinosi jačanju zajedništva, poštovanju identiteta i razvoju grada u duhu međusobnog uvažavanja”, zaključili su.