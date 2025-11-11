Glavni grad je, do danas, ostvario 92 odsto prihoda u odnosu na ovogodišnji budžet koji je iznosio 153 miliona eura.

Izvor: PG biro

To je, pored ostalog, kazao tokom centralne rasprave o Nacrtu budžeta Glavnog grada za 2026. godinu sekretar Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Balša Špadijer, prenose Vijesti.

Prema njegovim riječima, budžet za iduću godinu projektovan je u iznosu većem od 160 miliona eura.

Najavio je da će se finansiranje Glavnog grada naredne godine oslanjati na sopstvene prihode, jer je za tu svrhu planirano više od 64 miliona eura.

Prema Nacrtu, kreditno zaduženje Glavnog grada iznosiće osam miliona, a taj novac biće usmjeren na izgradnju nadzemne garaže, navode iz Vijesti.

Ako se odbornici usaglase, porez na nepokretnosti iznosiće oko 16,6 miliona eura. Porez na promet nepokretnosti, predviđeno je Nacrtom, iznosiće 4,2 miliona.

Prihodi od komunalnog opremanja i urbane sanacije planirani su na nivo 15,8 miliona eura.

Kazao je da za institucije kulture i sporta planiran iznos od gotovo 4,9 miliona eura. Ti izdaci su, kazao je Špadijer, veći za 600.000 eura u odnosu na ovogodišnji budžet.

Prema Nacrtu budžeta, kapitalni projekti iznosiće gotovo 90 miliona eura. Tako je za lokalnu infrastrukturu planiran iznos od 53 miliona, dok bi izgradnja saobraćajnica, garaža i mostova Grad mogla da košta pet miliona eura.

Izgradnja štetališta pod brdom Ljubović na Zabjelu mogla bi da košta 400.000, dok je za Bulevar Vojislavljevića planiran iznos od 2,5 miliona eura. Ako odbornici usvoje budžet Glavnog grada za narednu godinu, popravka opštinskih i nekategorisanih puteva iznosiće osam miliona eura. Za uređenje groblja na teritoriji Podgorice predviđeno je osam miliona eura...

"Povećan je transfer Turističkoj organizaciji (TO) Podgorica za organizaciju manifestacija“, rekao je Špadijer, prenose Vijesti.

Odbornik Srđan Perić je pitao šta se desilo evropskom nedjeljom mobilnosti i da li je uvrštena u budžet za narednu godinu.

"Vjerujem i da Vi znate da nije riječ o velikim sredstvima, a bitno je zbog promocije alternativnih vidova saobraćaja".

Zanimalo ga je i da li gradska administracija može da da na uvid "kompletu finansijsku dokumentaciju Radio-televizije 'Podgorica".

"Nažalost, ta televizija se pretvorila u sredstvo političkog pritiska“, ocijenio je Perić.

Špadijer je rekao da se do kraja mjeseca čeka isporuka 11 autobusa, kao i da je "završen proces ponuda za pametne semafore u Podgorici".

Odbornik Evropskog saveza Budimir Mugoša pitao je zbog čega je za Bulevar Vojislavljevića predviđeno 2,5 miliona eura, kao i kada će ta saobraćajnica biti završena, prenose Vijesti.

„RTV 'Podgorica' ne bi dobila ni eura da se poštuje stav od 51 odsto sopstvene produkcije. Služba za građane i dalje odnosi više od 200.000 eura iz Budžeta. Volio bih da nam se dostavi šta je ta Služba, do sada, odradila“, rekao je.

Špadijer je rekao da se prva faza Bulevara Vojislavljevića intenzivno radi, kao i da očekuje da se „uskoro uspostaviti privremena situacija“ u tom dijelu grada.

„Sljedeće godine očekujemo i da druga faza bude realizovana. Glavni grad se javlja kao sufinansijer ovog projekta. Naša projekcija je da će kompletna izgradnja Bulevara Vojislavljevića koštati 5,3 miliona eura“.

Dodao je i da Služba za građane Glavnog grada uredno podnosi izvještaje gradskoj administraciji.

Građanka Radmila Radenović pitala je koliko je opština namijenila sredstava za osobe sa invaliditetom (OSI) i djecu.

„Koliko se detaljno time bavite? Jeste li svjesni koliko porodica ima tu potrebi, a koliko su veliki problemi“.

Špadijer je poručio da Glavni grad, kroz konkurse sa NVO, obezbjeđuje više sredstava, kao i da su planirali nabavku vozila za prevoz OSI.

„Vjerujem da ćemo sa ovim sredstvima uspjeti da podržimo te aktivnosti. Sredstva se povećavaju, ona nijesu uvijek dovoljna da se sve pokrije“, rekao je Špadijer.