Na tekuću potrošnju, prema dokumentu koji je od na javnoj raspravi, Glavni grad planirana da potroši 65.990.000, otplatu duga 3.030.000, otplatu obaveza iz prethodnog perioda 1.580.000, a na kapitalni budžet 89.900.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad će u narednoj godini na raspolaganju imati 160.500.000 eura. To je za 7,5 miliona više u odnosu na ovogodišnji plan budžeta koji je iznosio 153 miliona eura.

Na tekuću potrošnju, prema dokumentu koji je od na javnoj raspravi, Glavni grad planirana da potroši 65.990.000, otplatu duga 3.030.000, otplatu obaveza iz prethodnog perioda 1.580.000, a na kapitalni budžet 89.900.000 eura.

Vršilac dužnosti sekretara za finasije Balša Špadijer saopštio je za „Dan" da su vodili računa o racionalizaciji troškova na svim neproduktivnim potrošnjama.

"Za sve aktivnosti Glavnog grada izdaci su faktički veći u odnosu na prethodnu godinu. Za narednu godinu budžetom smo planirali dva miliona eura za produženi broavak djece od prvog do trećeg razreda i to se po prvi put u glavnom gradu pojavljuje.

Za gradnju nadzemne garaže u Bloku pet, shodno idejnom rješenju koje je urađeno, planirali smo da se kreditno zadužimo do osam miliona eura" saopštio je Špadijer.

Kada je u pitanju tekuća potrošnja najviše novca planirano je za bruto zarade i to 20.369.500 i za „ostale transfere" 20.369.500 eura. Izdaci za zarade, kako je naznačeno u dokumentu, čine 30 odsto ukupne tekuće potrošnje, a u strukturi ukupnih izdataka učestvuju sa 12,69 odsto i u odnosu na ovu godinu uvećani su za 5,54 odsto ili 1.068.900 eura.

"Povećanje izdataka za bruto zarade i jačanje kadrovskih kapaciteta planirano je kod Službe zaštite i spašavanja prepoznajući potrebu za dodatnim zapošljavanjem vatrogasaca, kao i angažovanja dodatnog broja vatrogasaca spasilaca na određeno vijeme u ljetnjoj sezoni, zatim kod Direkcije za imovinu, imajući u vidu obim zemljišta kojim Glavni grad gazduje uz neprestano širenje, što zahtijeva pojačane aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, u kojem procesu je Direkcija za imovinu ključni činilac. Potreba jačanja kadrovskog potencijala prepoznata je i kod Uprave za inspekcijske poslove, u odnosu na koju su opredijeljena određena budžetska sredstva, prije svega zbog proširenja nadležnosti, porasta broja stanovnika i subjekata nadzora u nadležnosti ove uprave" naznačeno je u dokumentu.

Prema nacrtu budžeta za narednu godinu kapitalni izdaci planirani su na 89.900.000 ili 56,01 odsto ukupnih izdataka, odnosno 3.820.000 eura više u odnosu na plan za ovu godinu. Za lokalnu infrastrukturu ide 53.270.000, građevinske objekte 11.720.000, opremu 10.005.000, investiciono održavanje 7.905.000, a ostale kapitalne izdatke 7.000.000 eura. Najviše novca kada su u pitanju izdaci za lokalnu infrastrukturu ide za kolektor - 17.078.000, osam miliona planirano je za sanaciju opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji grada, za izgradnju saobraćajnica, garaža i mostova 5.500.000, za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 5.194.000, milion za uređenje groblja na Ćemovskom polju ...

Balša Špadijer navodi da su u narednoj godini opredijelili novac za gradnju Jugozapadne obilaznice, nastavak rekonstrukcije Ulice Vojislavljevića, završetak gradnje šetališta uz Ljubović i Moraču.

"Za završetak višenamjenskog objekta u Zagoriču planirali smo dva miliona eura, opredijeli smo novac za početak gradnje istočne tribine Gradskog stadiona" naveo je Špadijer, piše Dan.

U narednoj godini planirana je nabavka dva vozila za potrebe Službe zaštite i spašavanja, ali na naplatu stiže i kupovina auto-ljestve.

Kada su u pitanju „ostali transferi" planirani su na 20.490.000, a u strukturi ukupnih izdataka učestvuju sa 12,77 odsto dok u tekućoj budžetskoj potrošnji učestvuju sa 31,05 odsto. Od toga iznosa, Čistoći će biti dato 2.800.000, Zelenilu 2.2500.000, Pogrebnim uslugama 300.000, Komunalnim uslugama 1.100.000, Vodovodu 150.000, Agenciji za stanovanje 700.000, Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice 1.760.000, Sportskim objektima 1.760.000, RTV „Podgorica" 2.780.000, Putevima 5.400.000, Agenciji za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice 500.000, a Agenciji za izradu lokalnih planskih dokumenata Podgorica 300.000 eura.

Iznos od 160.500.000 eura Grad planirana da zaradi i to od sopstvenih prihoda 64.390.000, ustupljenih prihoda 42.080.000, transfera i donacija 17.430.000, pozajmice i kredita 8.000.000, dok iz prethodne godine prenose 28.600.000 eura.

Nacrt budžeta Glavnog grada za narednu godinu na javnoj raspravi je 15 dana, a predlozi i sugestije se do kraja roka podnose Sekretarijatu za finansije. Centralna javna rasprava koju će sprovesti Sekretarijat za finansije zakazana je za utorak, 11. novembar.