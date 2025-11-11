Danas prestanak padavina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim predjelima Crne Gore danas se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, dok će tokom dana biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru države će biti promjenljivo oblačno, a prijepodne se ponegdje očekuje povećana oblačnost i slaba kiša.

U drugom dijelu dana i na sjeveru sunčani intervali.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do 13, najviša dnevna od devet do 20 stepeni.