Tokom ove godine urađeno je 30 kilometara puteva, što je koštalo više od 1,5 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je kazao sekretar Sekretarijata za izgradnju opštine Bijelo Polje Mensur Hajdarpašić na sjednici Skupštine opštine Bijelo, na kojoj su jedina tačka dnevnog reda bila odbornička pitanja.

Hajdarpašić je to kazao odgovarajući na pitanje odbornice DPS-a Jasmile Hot o tome koji putni pravci su asfaltirani u proteklih pola godine i koliko sredstava je utrošeno.

"Ugovorom za ovu godinu planirano je asfaltiranje još pet kilometara, odnosno još dodatnih 25 putnih pravaca. Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je ova godina bila jako uspješna, kada je u pitanju unapređenje putne infrastrukture", kazao je Hajdarpašić, kako prenose Vijesti.

Odbornik Demokrata Marko Đukić je pitao Hajdarpašića da li je nadzorni organ ustanovio propuste prilikom asfaltiranja puta u Lipnici, koji je firma "Konstruktor" izvela prošle godine.

"Nakon završenih radova na asfaltiranju, nadzorni organ je dao pozitivno mišljenje o kvalitetu izvedenih radova. Ugovorom o realizaciji ovog projekta, izvođač radova je dao garanciju pet godina na kvalitet izvedenih radova. Kako do sada nijesmo imali nikakvu pritužbu na kvalitet izvedenih radova od strane predstavnika mjesne zajednice, nijesmo preduzimali nikakve aktivnosti. Cijenim Vaše interesovanje vezano za ovaj projekat i svakako će stručna lice sekretarijata za izgradnju narednih dana obići cijelu trasu i o svim eventualnim nedostacima obavijestiti nadzorni organ i od njega tražiti da sačini zapisnik i obavijesti izvođača radova (ako se ustanovi da nije na kvalitetan način izveo radove), iste popravi i dovede u funkcionalno stanje", kazao je Hajdarpašić.

On je rekao da je Opština u proteklom periodu posebnu pažnju posvetila rješavanju problema vodosnabdijevanja i realizovan je značajan broj projekata na unapređenju vodovodne mreže, nakon što je odbornika DPS-a Admira Hasića zanimalo koje su mogućnosti rješavanja problema u snabdijevanju vodom na prostoru Zminca, Borovca, Vlaha i Boljaninr.

"S posebnom pažnjom ćemo se u narednom periodu baviti rješavanjem problema u pomenutim mjestima, jer su poznata po velikom broju poljoprivrednih proizvođača, stočara i velikog broja stanovnika koji žive na tom području. Kako bi ovaj dugogodišnji problem riješili na kvalitetan način, prvi korak je izrada projektne dokumentacije. Nakon završetka i revizije projekta i dobijanja svih neophodnih saglasnosti, tražićemo način da se obezbijede finansijska sredstva kako bi riješili dugogodišnji problem vodosnabdijevanje na ovom području", kazao je on, pišu Vijesti.