Očekuje se da nastavnicima u srednjim školama i vaspitačima u vrtićima bude smanjena novembarska zarada, u rasponu od nekoliko eura do 50 eura, jer od ovog mjeseca u tim ustanovama počinje da se primjenjuje sporni centralizovani obračun zarada. U vrtićima će biti manja umanjenja, neće biti velika, ali u školama hoće i do 50 eura, rekao je potpredsjednik Sindikata prosvjete Jovan Drašković, prenosi Pobjeda.

Sporni centralizovani obračun zarada počeo je da se primjenjuje u osnovnim školama od 1. jula nakon čega je objelodanjeno da su nastavnicima umanjene zarade, jer im, kako se ispostavilo, nisu obračunavani određeni dodaci kako je trebalo. Tada je najavljeno da će za nekoliko mjeseci početi da se primjenjuje i u srednjim školama i vrtićima.

Predstavnici Sindikata prosvjete i resornih ministarstava zbog toga su pregovarali od 1. septembra da se kroz izmjene Granskog kolektivnog ugovora anulira umanjenje zarada, na način što će se uvećati određeni dodaci, poput onih za razredno starješinstvo, viša zvanja, naučna zvanja… Oni su prekjuče, kako je Pobjeda pisala, postigli dogovor kako treba da se izmijeni Granski kolektivni ugovor, te će se većini vratiti zarade "na staro", odnosno anuliraće im se umanjenja koja primaju od 1. jula, piše Pobjeda.

Iz radničke organizacije rekli su da će pojedinim nastavnicima u zavisnosti od godina radnog staža i dalje biti manja plata u iznosu od nekoliko eura, a neki, koji imaju manji staž, mogu da dobiju veću platu od nekoliko eura. Glavni odbor Sindikata prosvjete trebalo bi naredne sedmice da se izjasni o ponuđenom prijedlogu izmjena GKU, nakon čega će se taj akt potpisati sa resornim ministarstvom.

Međutim, zbog zahtjevnije procedure, učesnici tog postupka neće stići da potpišu GKU ubrzo, pa će se i novembarska plata obračunavati po spornom centralizovanom obračunu zarada.

Novina je da se od ovog mjeseca počinje primjenjivati sporni centralizovani obračun zarada i u srednjim školama i vrtićima, te će i oni osjetiti određena umanjenja na plate, kao što su osjetile njihove kolege iz osnovnih škola od 1. jula. Kada se potpiše GKU, očekuje se da uglavnom većini bude regulisana decembarska plata, navodi Pobjeda.

“Očekujemo u srednjim školama da budu veća umanjenja – do 50 eura na novembarsku zaradu. Sve zavisi od dodataka koje primaju nastavnici. U vrtićima neće biti velikih umanjenja”, rekao je Pobjedi potpredsjednik Sindikata Jovan Drašković.

Pobjeda je zvala pojedine direktore srednjih škola, ali nijesu odgovarali na pozive. Pojedini profesori iz srednjih škola kažu da ne znaju za novi obračun i da ih niko nije obavijestio da mogu očekivati manje zarade, a neki kažu da su informisani i da znaju da će im biti manja plata.

Pojedini direktori vrtića, s druge strane, kazali su da računovođe svakodnevno odlaze u resorna ministarstva radi obuka, da su imali testne obračune zarada, no nijesu iznijeli kakvi su rezultati tih obračuna, za koliko će zaposlenima biti manja zarada, jer kažu da nijesu imali uvid u njih.

Direktorica JPU ,,Đina Vrbica“ u Podgorici, Bojana Razić rekla je Pobjedi da trenutno rade testni obračun za septembar i oktobar.

“Nova plata će krenuti od novembra. Za sada ne možemo govoriti o povećanju ili smanjenju u odnosu na raniji period, jer nijesu definisani svi elementi zarade”, kazala je Razić, piše Pobjeda.

Direktorica JPU ,,Ljubica Popović“, u Podgorici, Vesna Nikolić rekla je kratko da su od resornog ministarstva dobili instrukcije da počnu da se obračunavaju zarade po novom centralizovanom obračunu plata. Kazala je da će imati uvid u iznose zarada, hoće li biti i za koliko umanjene, kada bude gotova zvanično obračunska lista koju potpisuje.

Nastavnici u osnovnim školama primaju peti mjesec umanjenu zaradu zbog primjenjivanja centralizovanog obračuna zarada. Njih više od hiljadu zatražilo je pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova da preispita pravni osnov rješenja kojim su im smanjene plate. Iz radničke organizacije kazali su da se očekuje da škole ne pristanu na kompromis, te da onda nastavnici mogu da pokrenu tužbe.

S druge strane, Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore zatražio je nedavno da Ustavni sud ispita ustavnost i zakonitost određenih odredbi Granskog kolektivnog ugovora, upravo onih kojima se regulišu dodaci za nastavnike, ali su iz Sindikata prosvjete prekjuče rekli Pobjedi da nakon postignutog kompromisa o izmjenama tog akta očekuju od vlasti da povuku inicijativu. Kazali su da im je ranije rečeno da će se ta inicijativa – povući.