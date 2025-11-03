U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, mjestimično se očekuje kiša, a ponegdje pljusak i grmljavina.

U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, mjestimično se očekuje kiša, a ponegdje pljusak i grmljavina.

Češća pojava padavina očekuje se na jugu, ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi, dok se na sjeveru u prvom dijelu dana očekuje dosta suvog vremena.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti južni, slab do umjeren, ponegdje pojačan, tokom noći sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju.

Jutarnja temperatura od sedam do 17, najviša dnevna od 12 do 21 stepen.