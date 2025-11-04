Mađarska će pružiti Crnoj Gori regulatornu i tehničku podršku i pomoć kroz edukaciju zdravstvenih kadrova, s ciljem jačanja sistema kvaliteta, sigurnosti pacijenata i upravljanja zdravstvenim rizicima, poručio je mađarski ministar unutrašnjih poslova Šandor Pinter.

Izvor: MINA/screenshot

Iz crnogorskog Ministarstva zdravlja je saopšteno da su resorni ministar Vojislav Šimun i Pinter danas razgovarali danas o produbljivanju saradnje u oblasti javnog zdravlja, sa zajedničkim ciljem jačanja kapaciteta zdravstvenog sistema, unapređenja kvaliteta usluga i sigurnosti pacijenata.

„Tokom susreta, uoči Sedmog sastanka Protokola o vodi i zdravlju, koji se održava u Budimpešti, Šimun je predstavio dostignuća Crne Gore u tri ključne oblasti – prevenciji i kontroli nezaraznih bolesti (NCD), nacionalnim programima skrininga za rano otkrivanje raka i sistemu pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama javnog zdravlja“, kaže se u saopštenju.

On je naveo da je Crna Gora u prethodnim godinama ostvarila značajan napredak u jačanju sistema javnog zdravlja i podsjetio da se sprovode tri nacionalna programa skrininga raka – kolorektalnog, cervikalnog i raka dojke, uz planirano proširenje na cijelu državu.

„Šimun je upoznao mađarskog kolegu da Crna Gora u oblasti nezaraznih bolesti priprema Nacionalnu strategiju za prevenciju i kontrolu NCD (2026–2030), koja će objediniti aktivnosti u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, gojaznosti i raka, dok se paralelno finalizuje Plan za kontrolu malignih bolesti, usklađen sa Evropskim planom za borbu protiv raka“, navodi se u saopštenju.

Uz to, kako je kazao, sistem pripravnosti i reagovanja na zdravstvene krize (PHEOC) dodatno je ojačan kroz bolju koordinaciju između sektora zdravstva, civilne zaštite i drugih institucija.

Sagovornici su se saglasili da postoji širok prostor za intenzivniju razmjenu znanja i iskustava između Crne Gore i Mađarske, posebno u oblastima jačanja sistema skrininga i kontrole kvaliteta, kroz razvoj digitalnih registara i akreditaciju laboratorija, zatim prevencije nezaraznih bolesti, uključujući razmjenu iskustava o fiskalnim i regulatornim mjerama za smanjenje gojaznosti i promociju zdravih stilova života.

"Kao i u oblastima zdravstvene bezbjednosti i kriznog upravljanja, kroz razvoj sistema ranog upozoravanja i krizne komunikacije, edukacije i obuke zdravstvenih kadrova, te zajedničkih projekata u okviru EU programa kao što su EU4Health, Horizon Europe i COST inicijative", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Pinter kazao da će Mađarska Crnoj Gori pružiti regulatornu i tehničku podršku, kao i pomoć kroz edukaciju zdravstvenih kadrova, s ciljem jačanja sistema kvaliteta, sigurnosti pacijenata i upravljanja zdravstvenim rizicima.

Dodaje se da se poseban značaj saradnje ogleda i u podršci Mađarske evropskom putu Crne Gore, kroz razmjenu iskustava u usklađivanju sa zdravstvenim politikama i standardima Evropske unije (EU).

Sagovornici su se saglasili da će predloženi oblici saradnje doprinijeti daljem unapređenju javnog zdravlja, boljoj prevenciji bolesti i većoj otpornosti zdravstvenog sistema.

Iz Ministarstva su naveli da sjutra počinje Sedmi sastanak Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih voda i međunarodnih jezera, na kojoj će Šimun učestvovati kao panelista zajedno sa kolegama iz regiona i EU.