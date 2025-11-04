Vladina Komisija za žalbe ponovo je poništila dvocifren broj rješenja Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), kojima su službenici privremeno raspoređeni na druga radna mjesta u tajnoj službi.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Agenciji za nacionalnu bezbjednost naloženo je da donese nova, zakonita rješenja, a institucija na čijem je čelu Ivica Janović upozorena je i na to da je “rukovodilac organa dužan da izvrši trajni raspored, na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, dok se privremeni raspored može vršiti tek nakon što je službenik trajno raspoređen na svoje radno mjesto”, pišu Vijesti.

“...Ono što je sporno, a na šta Komisija ukazuje, jeste raspoređivanje na drugo radno mjesto, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, koje prvostepeni organ vrši po osnovu novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za nacionalnu bezbjednost”, navodi se u rješenjima Komisije u koja su “Vijesti” imale uvid.

Vladina Komisija je već jednom, sredinom jula, poništila većinu rješenja kojima su agenti bili raspoređeni na druga radna mjesta, naglašavajući da ANB i direktor Ivica Janović treba da otklone nedostake i donesu zakonite odluke.

Nakon što je Komisija poništila rješenja, početkom avgusta agentima su podijeljena nova, o privremenom raspoređivanju na druga radna mjesta u okviru ANB-a.

Komisija u posljednjim rješenjima precizira da član 130 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ali ni član 163 Zakona o unutrašnjim poslovima, ne propisuju mogućnost raspoređivanja službenika na određeno vrijeme nakon donošenja novog Pravilnika.

“Institut trajnog raspoređivanja državnih službenika i namještenika, odnosno policijskih službenika, usljed izmjene ili donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a što u konkretnom i jeste slučaj, ne može se poistovjetiti sa institutom privremenog raspoređivanja službenika koji je regulisan odredbom člana 64 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, odnosno odredbom člana 166 Zakona o unutrašnjim poslovima. Po stupanju na snagu novog Pravilnika, rukovodilac organa je dužan da izvrši trajni raspored na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom. Privremeni raspored može vršiti tek nakon što je službenik trajno raspoređen na svoje radno mjesto. Privremeni raspored je izuzetak i može se primijeniti samo zbog potreba službe”, stoji u rješenjima, navode Vijesti.

U međuvremenu, na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore, čiji je početak zakazan za 7. novembar, našao se i Predlog zakona o ANB-u, koji je prije nekoliko mjeseci kritikovala domaća javnost, ali i Evropska komisija.

Prema nezvaničnim saznanjima Televizije Vijesti, zakon se ponovo našao na dnevnom redu jer je sjednica iz jula prekinuta, pa je materijal formalno ostao u skupštinskoj proceduri.

Ministar pravde Bojan Božović nedavno je Televiziji Vijesti rekao da do mišljenja EK taj propis neće biti usvojen, ali nije mogao da precizira kada će stav evropskih partnera biti poznat.

