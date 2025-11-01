Borba protiv ekstremizma, organizovanog kriminala i sajber prijetnji zahtijeva koordinisano djelovanje svih relevantnih aktera, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Izvor: MUP Crne Gore

Borba protiv ekstremizma, organizovanog kriminala i sajber prijetnji zahtijeva koordinisano djelovanje svih relevantnih aktera, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je Šaranović učestvovao na Forumu ministara unutrašnjih poslova Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan, koji je u organizaciji danskog predsjedavanja Savjetom EU, održan u četvrtak u Sarajevu.

„Govoreći o digitalnoj dimenziji bezbjednosti, Šaranović je istakao da borba protiv ekstremizma, organizovanog kriminala i sajber prijetnji zahtijeva koordinisano djelovanje svih relevantnih aktera“, kaže se u saopštenju.

On je naglasio da Crna Gora, iako se suočava sa niskim stepenom prijetnji od terorizma, tu oblast tretira kao prioritet i djeluje proaktivno, kako kroz jačanje nacionalnih kapaciteta, tako i kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnim partnerima.

Šaranović je naveo da je uvjeren da region Zapadnog Balkana i EU, kroz mjere definisane Zajedničkim akcionim planom za saradnju na polju prevencije i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, koji je potpisan na marginama, započinju novu fazu zajedničkog djelovanja u oblasti bezbjednosti.

“On je prenio poruku čvrste opredijeljenosti Vlade i resornog ministarstva da politike u oblastima jačanja upravljanja migracijama, azilom i granicama u potpunosti usklađuju sa evropskim standardima”, kaže se u saopštenju.

Šaranović je, kako se navodi, afirmisao aktivnosti koje crnogorska policija sprovodi u saradnji s FRONTEX-om, uključujući i uspostavljanje elektronskog sistema za identifikaciju i registraciju migranata kompatibilnog sa EURODAC-om.

Govoreći o viznoj politici, on je naglasio da je Vlada revidirala listu država za koje je neophodna viza, uz najavu uvođenja elektronskog viznog sistema (e-Visa).

„Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije, spremna da dijeli iskustva, da uči iz najboljih praksi i da nastavi da gradi sistem zasnovan na solidarnosti i evropskim vrijednostima“, poručio je Šaranović.

Iz MUP-a su rekli da je Forum EU – Zapadni Balkan potvrdio zajedničku opredijeljenost evropskih i zapadnobalkanskih partnera za još snažniju saradnju u oblasti bezbjednosti, migracija i borbe protiv transnacionalnih prijetnji, sa posebnim fokusom na digitalnu bezbjednost, suzbijanje ekstremizma i dalje usklađivanje sa standardima Evropske unije.