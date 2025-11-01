Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) uputila je premijeru Milojku Spajiću inicijativu za zaključenje ugovora između Vlade i CPC.

Izvor: Crnogorska pravoslavna crkva

Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) uputila je premijeru Milojku Spajiću inicijativu za zaključenje ugovora između Vlade i CPC.

Iz CPC je saopšteno da je u petak na Cetinju, na praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinjskog Čudotvorca, otpočelo redovno godišnje Lučindansko zasijedanje Svetog Arhijerejskog Sinoda CPC.

Navodi se da se na zasijedanju razmatraju pitanja iz nadležnosti Svetog Sinoda, a o zaključcima će javnost biti obaviještena po okončanju višednevnog rada.

„Među prvim donijetim odlukama nalazi se Odluka o pokretanju inicijative za zaključenje Ugovora o regulisanju pitanja od zajedničkog interesa između Crnogorske pravoslavne crkve i Vlade Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je tim povodom Spajiću upućeno zvanično pismo sa Predlogom teksta Ugovora, koji predviđa da se Ugovor zaključi u istovjetnom sadržaju kao i sa drugim vjerskim zajednicama.

„Posebno u dijelu koji se odnosi na preambulu i potvrdu istorijskog kontinuiteta Crnogorske pravoslavne crkve, zatim na pravo korišćenja pravoslavnih hramova izgrađenih prije 1918. godine, kao i na pitanje restitucije crkvene imovine i druga pitanja od značaja za ravnopravan položaj Crnogorske pravoslavne crkve i punu afirmaciju njenih vjerskih prava i sloboda u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Sveti Sinod očekuje da Vlada, u duhu ustavne obaveze o punoj ravnopravnosti vjerskih zajednica, pristupi ovom pitanju odgovorno i u interesu zajedničkog dobra društva.

Kako je saopšteno, Lučindan je liturgijski proslavljen u kapeli Svetog Petra Cetinjskog u Vladicanskom domu na Cetinju, a u toku liturgije u čin prezvitera rukopoložen je đakon Igor Belkin iz Ukrajine.

Mitropolit CPC Mihailo pozvao je vjernike i sve građane da se u vremenu velikih iskušenja i podjela ugledaju na svetitelje, koji su na teret istorije, na nevolje i izazove odgovarali podvigom, strpljenjem i duhovnom snagom da šire Božiju ljubav, mir i dobru volju među ljudima.

„Sveti Petar Cetinjski i Sveti apostol Luka postavljaju nam put – da se ne vraćamo na stare rane, nego da obnavljamo bratsko povjerenje, da liječimo ono što je ranjeno i da budemo ljudi koji grade, a ne ruše“, poručio je Mihailo.