Konferencija sudija izabrala je Miodraga Iličkovića, kao člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, za predsjednika Komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija, dok je za njegovog zamjenika izabran član Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika Dražen Medojević, saopšteno je iz Vrhovnog suda Crne Gore.

Za članove Komisije izabrani su sudija Višeg suda u Podgorici Branislav Leković i predsjednik Upravnog suda Crne Gore Miodrag Pešić, a za njihove zamjenice sutkinja sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore Jelena Ružičić i sutkinja Osnovnog suda u Podgorici Jelena Anđelić.

Listu kandidata prethodno je utvrdila predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić, u skladu sa Poslovnikom o načinu rada i odlučivanja Komisije za Etički kodeks sudija, navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda kazali su i da je konferencija sudija usvojila i novi Etički kodeks sudija, kojim se pojednostavljuje i preciznije definiše razlika između etičke i disciplinske odgovornosti.

"Novi Etički kodeks sudija donosi značajna unapređenja u jačanju profesionalnih standarda i integriteta sudstva. U odnosu na verziju iz 2015. godine, on je sažetiji, ali, kao i tada, usklađen je sa međunarodnim standardima i Bangalorskim principima (međunarodnim standardima sudijske etike koje su usvojile Ujedinjene nacije) i zasniva se na temeljnim vrijednostima sudijske funkcije, među kojima su nezavisnost, nepristrasnost, dostojanstvo i integritet sudija. Pravila o primjeni Kodeksa dodatno su pojašnjena u Smjernicama koje će razvijati Komisija za praćenje primjene Etičkog kodeksa. Novi Etički kodeks potvrđuje da etička pravila izražavaju način na koji sudstvo samostalno uspostavlja i čuva visoke standarde ponašanja svojih članova, a njegov cilj je da sudijama pruži jasne smjernice u svakodnevnom radu, kako bi doprinijeli jačanju ugleda sudstva i povjerenja građana u sudsku vlast", stoji u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su kazali da Komisija za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija ima značajnu ulogu u razmatranju etičkih pitanja i dilema, u pravnoj i laičkoj javnosti sve češće se opisuje kao oblik „predvetinga“ sudija. Na ovaj način sudovi dodatno potvrđuju svoju posvećenost jačanju integriteta i povjerenja u sudstvo, kroz razvijanje mehanizama koji doprinose većoj transparentnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, zaključuje se u saopštenju.