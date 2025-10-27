Iz CEDIS-a su saopšili da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom ostati potrošači u više crnogorskih gradova.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Brskuta, Podsić, dio Kržanje uz Magistralu.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 14 sati: Donji Crnci, Poljica.

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Bjeloši.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 11 sati: Dio Kočana, Crnodoli, Poklonci, Vodovod Poklonci, Krupac, Pilana Milić, Kapino Polje, Kasarna 13 jul, VP Kapino Polje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Dio Lukova, Trešnjica, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice.

Bar

– u terminu od 08 do 10 sati: Potrošači Velikog Pijeska koji se napajaju sa MBTS 10/04kV Ponta 1 ispod magistrale.

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači naselja Koštanjca i Dragovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj kod Ivanovića, dio naselja Ulcinjske Krute, Kodre, Solanski put, Ulcinjsko polje, Solanski Kanal, Tobdžije, Pinješ 3, Hotel Freiburg, Zgrade Subašića, Hotel Albatros.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulcinjsko polje, Bulevar Teuta, dio Đerana Povremeno u intervalima od 40-60 minuta.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Mirac – dio potrošača.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Radovići -ulice Radovići IV I Radovići V,

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Mojdež –Kovači, Kulinovići – Brajevići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Mojdež.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

-u terminu od 7:30 do 16 sati: Jošanica,Kraišta,Miškovića Žar ,Paljine i Japan.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma, selo Kaludra, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Bistrica, Zminac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton, Zaton – Klinac, Sutivan, Muslići, Prijelozi, Žiljak-Bistrica, Stubo, Kovren, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Barice, Rasovo, Rasovo-France, Jabučina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Sunga 2 – Đekići, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica, Bistrica, Čuklin, Lepenac-Cer, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Lješnica, Tucanje, Orahovo, Azane i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Đurička Rijeka.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Rabitlje, Maoče.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a, javlja CdM.