Izvor: MVP

Marija Lakić Barfus predala je akreditivna pisma predsjednici Švajcarske Konfederacije Karin Keler Suter, čime je zvanično stupila na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u toj državi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Lakić Barfus i Keler Suter su izrazile zadovoljstvo zbog odličnih bilateralnih odnosa Crne Gore i Švajcarske, uz ocjenu da otvaranje Ambasade Crne Gore u Bernu predstavlja novo poglavlje u saradnji dvije države.

Lakić Barfus zahvalila je na dugogodišnjoj podršci Švajcarske reformskim procesima i evropskom putu Crne Gore, ukazujući na cilj da Crna Gora zaokruži pregovarački proces i pristupi Evropskoj uniji do 2028. godine.

Keler Suter je naglasila značaj regiona Zapadnog Balkana za Švajcarsku i ocijenila da postoji veliki potencijal za intenziviranje sveukupnih međudržavnih veza.

"U fokusu razgovora bila je i brojna crnogorska dijaspora u Švajcarskoj, koja predstavlja važan most saradnje između dvije zemlje", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u razgovoru iskazana obostrana posvećenost daljem unaprjeđenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.