Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju puta Mojkovac–Vragodo i izgradnju mosta preko Tare, čime će se poboljšati saobraćajna povezanost i pristup budućem skijalištu. Radovi vrijede 3,1 milion eura, a rok za završetak je 14–24 mjeseca.

Izvor: MONDO

Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju puta Mojkovac–Vragodo, koji uključuje i izgradnju mosta preko rijeke Tare u Podbišću.

Kako navode iz Uprave, most ima izuzetan značaj jer će povezati glavni magistralni put s putem ka budućem skijalištu, čime će se obezbijediti bolja saobraćajna povezanost i pristupačnost tom području.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 3,1 milion eura bez PDV-a, a ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 14 ni duži od 24 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

Iz Uprave za saobraćaj poručuju da kontinuirano rade na modernizaciji regionalnih i magistralnih puteva širom Crne Gore, s ciljem unapređenja bezbjednosti i bolje povezanosti svih krajeva zemlje.