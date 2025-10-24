Većina članova bila i u prethodnom sastavu UO, ali se tek nedavno saznalo da nisu u mandatu još od februara ove godine.

Na elektronskoj sjednici Vlada je imenovala novi sastav Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje.

Prema informacijama "Vijesti", u novom sastavu UO su donedavni predsjednik Marko Tomašević, njegova zamjenica Milena Roganović, kao i dosadašnji članovi Mira Kljajević, Slobodan Mikavica i Željko Leovac, a za člana odbora imenovan je i Željko Burić, koji će zastupati interese sindikata.

Većina članova bila i u prethodnom sastavu UO, ali se tek nedavno saznalo da nisu u mandatu još od februara ove godine.

To je saopštio direktor Fonda zdravstva Vuk Kadić nakon što je medijima dostavio informaciju da je taj nezakonitzi UO zakazao elektronsku sjednicu na kojoj je trebalo da bude smijenjen.

Kadić je tada kazao da mu iz UO spočitavaju da je bez saglasnosti Ministarstva zdravlja potpisao ugovore sa pojedinim inostranim klinikama, među kojima je i Institut za onkologiju Vojvodine.

O radu FZO i načinu finansiranja i trošenja novca u sektoru zdravstva tokom ove sedmice bilo je riječi i na sjednici Skupštine.