Ističu da ako je minimalna zarada u Crnoj Gori 600 eura, zašto je zarada samostalnih referenata u pravosuđu ispod minimalne zarade.

Državni službenici i namještenici Višeg suda u Bijelom Polju navode da zaposleni u sudskoj administraciji, već duže vrijeme trpe nepravdu jer primaju najniže zarade u cijelom javnom sektoru.

“Nijesu državni službenici i namještenici zaposleni u pravosuđu započeli sa jednosatnom obustavom rada nenajavljeno i nepromišljeno, nego je ona logičan slijed događaja. Skoro godinu dana nadležne institucije ne reaguju na zahtjeve zaposlenih državnih službenika i namještenika u pravosuđu, koji su svoje nezadovoljstvo potvrdili između ostalog i svojim potpisima. Zahtjevi su jasni i precizni a zaposleni će biti istrajni i dosledni:1.uvećanje zarada svim zaposlenim u pravosuđu za 30 odsto kao privremeno rješenje, propisivanje zvanja za državne službenike i namještenike kroz posebne propise, utvrđivanje posebnih koeficijenata zarada za zaposlene državne službenike i namještenike u sudu/tužilaštvu”, kaže se u saopštenju, javlja CdM

“Zašto je zarada samostalnih savjetnika i savjetnika u sudu značajno ispod prosječne zarade. Samo se nameće pitanje, je li realno da državni službenici i namještenici koji obavljaju važne, izrazito odgovorne i složene poslove zaslužuju ovakvu nepravdu i poniženje. Očekujemo da je Vladi i resornim ministarstvima, u interesu, da bez daljeg odlaganja uvaže naše zahtjeve i spriječe dalje posledice, jer će u suprotnom sve više biti ugrožena efikasnost pravosudnog sistema”, navode državni službenici i namještenici Višeg suda u Bijelom Polju, piše CdM.