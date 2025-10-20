Ova obaveza se odnosi na cijelu teritoriju Crne Gore.

U Crnoj Gori je, u skladu sa članom 132 Zakona o bezbjednosti saobraćaja, od 15. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimskih pneumatika na svim motornim vozilima za prevoz putnika i tereta, prenosi RTV Budva.

Dubina šare na gumama mora da bude najmanje četiri milimetra.

Kako ističe Milan Kaljević iz Sektora saobraćajne policije Budva, dionice na kojima je u budvanskoj opštini obavezna zimska oprema uključuju Budva – Brajići, Budva – Cetinje (preko Brajića) i Petrovac – Sotonići. Na tim putevima sva vozila moraju da budu opremljena zimskim pneumaticima na sva četiri točka.

Kazne za nepoštovanje propisa su visoke, od 300 do 6.000 eura. Naime, za pravna lica novčane kazne se kreću od 2.000 do 6.000 eura, dok je za odgovorne osobe propisana kazna od 1.200 do 3.000 eura. Vozači koji u ovom periodu nemaju zimsku opremu mogu da budu kažnjeni sa 300 do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.