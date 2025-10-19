To je ističe Kaljević predviđeno aktom o sistematizaciji uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Izvor: MONDO/Uprava pomorske sigurnosti

Timovi Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama sa uzburkanog mora ljetos su spasili 52 osobe kao i 11 plovila. Bili su, kaže vršila se dužnosti direktora uprave Nebojša Kaljević, brzi u reagovanju i kada su gorili jahta i dva manja čamca te spriječili potencijalno zagađenje mora, navodi se u prilogu RTCG.

“Uprava pomorske sigurnosti, odnosno pomorsko operativni centar primio je 18 distress poziva, odnosno poziva u vezi lica koja se nalazila u opasnosti na moru. Spašena su 52 lica i 11 plovila, a imali smo takođe i medicinske pozive i izvršena je evakuacija osam lica sa plovila. Emitovali smo 79 radio oglasa za pomorce. Nažalost, imali smo jednu pomorsku nesreću u kojoj je jedno lice izgubilo život, to je bila plovidba čamca i parasailing aktivnost. Jedna mlada ženska osoba je izgubila život, a drugo lice je teško povrijeđeno tokom vožnje skutera na ušću Bojane. Imali smo i nekoliko slučajeva utopljenja, ali u značajno manjoj mjeri nego prethodnih godina”, ispričao je Kaljević.

Ističe i da je zahvaljujući brzoj reakciji timova uprave spriječeno potencijalno zagađenje mora sa plovila.

“Moram da napomenem da smo imali nekoliko zapaljenja plovnih objekata, gorjela je jedna jahta i dva manja plovila, u tim slučajevima postojala je realna opasnost od zagađenja mora sa tih plovnih objekata. Spremno smo reagovali, u tim slučajevima spriječeno je zagađenje mora, znači postavljanjem odgovarajućih brana, upijajućih i skimera”, naveo je on.

Pomorski saobraćaj je bio u Kotorskom zalivu najvećeg intenziteta, pa je UPSUL za narednu sezonu planirao formiranje tima za brze reakcije u Kotoru.

To je ističe Kaljević predviđeno aktom o sistematizaciji uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

“U kome smo predvidjeli formiranje spasilačke jedinice Kotor. Tako da ćemo na području Bokokotorskog zaliva ubuduće biti prisutni i biti spremni na mnogo većem nivou, a posebno što ćemo osim skutera obezbijediti stalno prisustvo jednog SAR (Search and Rescue) čamca”, kazao je on.