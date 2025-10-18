Dušan Golović izabran je za novog političkog direktora Građanskog pokreta URA, naslijedivši Anu Novaković Đurović. Ima bogato iskustvo u prosvjeti, privredi i državnoj upravi.

Izvor: URA

Na sjednici Glavnog odbora Građanskog pokreta URA, za novog političkog direktora partije izabran je Dušan Golović, koji će na toj poziciji zamijeniti dosadašnju političku direktorku, a sadašnju potpredsjednicu URE Anu Novaković Đurović.

Golović je rođen 1983. godine u Nikšiću. Diplomirao je italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, dok master studije iz međunarodnog marketinga pohađa na Ekonomskom fakultetu.

Posjeduje skoro dvije decenije profesionalnog iskustva – radio je kao profesor u Gimnaziji "Slobodan Škerović", te u privatnom sektoru u oblastima konsaltinga, špedicije i međunarodne trgovine. Bio je predsjednik Odbora direktora državne kompanije Monteput, u kojoj trenutno obavlja funkciju koordinatora za strateški razvoj.

Golović je i aktivni sportski radnik, angažovan u Fudbalskom klubu Onogošt iz Nikšića.

Zahvaljujući se članovima Glavnog odbora na povjerenju, Golović je poručio da mu nova funkcija predstavlja „posebnu čast, ali i veliku odgovornost“.

"Za mene je ovo prilika da, zajedno sa timom i članstvom, nastavimo da gradimo politiku zasnovanu na principima, poštenju i u javnom interesu" poručio je Golović.