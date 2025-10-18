U Kliničkom centru Srbije izvedena je prva telehirurgija uz pomoć robotskog sistema u regionu. Pacijent je bio smješten u bolnici u Belgiji, dok je operaciju izvodio hirurg koji se nalazio u Beogradu.

Izvor: RTS / Printscreen

Na jednom mjestu spoj znanja, iskustva, nauke i tehnologije. Zahvaljujući telehirurgiji, pacijenta sa karcinomom prostate u Belgiji operisao je profesor u Beogradu. Hirurškom konzolom kontrolisao je instrumente i imao kristalno jasan pogled na zonu koju mora da operiše.

"Mi radimo robotsku hirurgiju gotovo 25 godina. Ja sam do sada uradio 8.000 takvih intervencija i veoma sam ponosan što sam danas u Beogradu. Godinama smo to radili pored pacijenta, a sada, zahvaljujući 4G mreži, vaj-faju, to možemo da radimo sa udaljenosti. Danas, iz Beograda konkretno, operišem pacijenta koji je 1.800 kilometara daleko", navodi hirurg prof. dr Aleks Motri.

Sve to su u sali pratili naši abdominalni i grudni hirurzi, urolozi, ginekolozi. Prije intervencije, profesor Motri održao je predavanje i razmenjivao znanje i iskustvo sa našim ljekarima.

Direktor Klinike za urologiju, prof. dr Zoran Džamić, smatra da će medicina u Srbiji napraviti veliki korak u oblasti robotske hirurgije.

Izvor: RTS / Printscreen

"Veliki i novi korak u razvitku hirurgije na našim prostorima zahvaljujući prevashodno Ministarstvu zdravlja. Gosti su iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije. To je edukacija naših ljekara za robotsku hirurgiju i nadam se da ćemo sa formiranjem novog Centra za edukaciju na našim prostorima, pod pokroviteljstvom profesora Motrija, napraviti veliki iskorak u razvitku hirurgije kod nas", ističe direktor Klinike za urologiju, prof. dr Zoran Džamić.

"Bio sam ovdje u junu, impresioniran sam kvalitetom koji sam ovdje vidio i mislim da je pravi trenutak da pređemo na sledeći nivo i da predstavimo robotsku hirurgiju Srbiji i regionu", kaže Aleks Motri.