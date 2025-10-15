U saopštenju se dodaje da je postupak pokrenut prihvatanjem inicijative Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Ustavni sud Crne Gore, na danas održanoj sjednici, pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredbi Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast prosvjete, jer se osnovano postavlja pitanje njihove usaglašenosti sa Ustavom i zakonom, saopšteno je danas iz Ustavnog suda.

U saopštenju se dodaje da je postupak pokrenut prihvatanjem inicijative Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

"Ustavni sud je ocijenio da se osnovano postavlja pitanje da li je zarada prosvjetara Granskim ugovorom regulisana drugačije u odnosu na način kako je to propisano aktom više pravne snage – Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, odnosno da li je povrijeđen ustavni princip o saglasnosti pravnih propisa. Radi preciznosti, ocijeniće se ustavnost i zakonitost čl. 16, 17, 19, 22, 23, 24 i 31 Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete", ističe se u saopštenju Ustavnog suda.

Iz te pravosudne institucije su kazali da naglašavaju da Ustavni sud, saglasno Ustavu, ne ocjenjuje ustavnost i zakonitost GKU-a za pojedine oblasti u odnosu na Opšti kolektivni ugovor, već samo u odnosu na Ustav i zakon.

"Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti podrazumijeva i dostavljanje rješenja Vladi Crne Gore i reprezentativnom sindikatu prosvjete kako bi dali odgovore na iznijete navode, pa na osporene odredbe Granskog ugovora ugovorne strane mogu sporazumno reagovati i prije konačne odluke suda, u skladu s njegovim pravnim stavovima", kazali su iz Ustavnog suda.