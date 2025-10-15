Od zemalja iz regiona Hrvatska i Slovenija su na osmom mjestu.

Henli pasport indeks objavio je listu najmoćnijih pasoša za 2025. godinu. Prvi put među prvih deset nema SAD, dok tri azijska pasoša sada prednjače na vrhu liste.

Šta jedan pasoš čini moćnim? Odgovor je jednostavan, tvorenost za putovanja, odnosno mogućnost da se uputite u što više destinacija širom svijeta bez potrebe za vizom.

Lista najmoćnijih pasoša u 2025.

1. Singapur (193 destinacije)

2. Južna Koreja (190)

3. Japan (189)

4. Njemačka, Italija, Luksemburg, Španija, Švajcarska (188)

5. Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Holandija (187)

6. Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugalija, Švedska (186)

7. Australija, Češka, Malta, Poljska (185)

8. Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)

9. Kanada (183)

10. Letonija, Lihtenštajn (182)

11. Island, Litvanija (181)

12. SAD, Malezija (180)

Od zemalja iz regiona Hrvatska i Slovenija su na osmom mjestu, Mađarska na šestom.

Henli pasport indeks, jedan je od nekoliko rangiranja koji mere mogućnosti pasoša, a na njegovoj rang-listi najmoćnijih pasoša za 2025. prvi put se među prvih deset nisu našle Sjedinjene Američke Države, koje sada zauzimaju 12 mjesto.

Tri azijska pasoša sada prednjače na vrhu liste - Singapur, sa bezviznim pristupom 193 destinacije širom svijeta; Južna Koreja - sa pristupom 190 zemalja i Japan, čiji državljani bez vize mogu da putuju u 189 država.

Crna Gora zauzela je 43. mjesto.

Srbija se našla na 36. mjestu, sa bezviznim pristupom 137 zemalja, Sjeverna Makedonija 42. mjesto, a Bosna i Hercegovina 47. poziciju.

(RTS, Mondo)