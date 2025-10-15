Bojanovića je u maju za v. d. komandira Službe postavio Mujović nakon što je sredinom tog mjeseca istekao mandat Zdravku Blečiću.

Vršilac dužnosti (v. d.) komandira podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović jedini je na konkursu za tu funkciju u punom, petogodišnjem mandatu.

Bojanović je to potvrdio “Vijestima”, naglašavajući da je nedavno održano i testiranje za tu poziciju u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada.

“Nemam informaciju da je bilo drugih kandidata. Ako ih je bilo, ne znam zbog čega se nijesu pojavili na testiranju. Nakon što se sačini rang lista, slijedi intervju sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem. Onda slijedi rješenje o imenovanju komandira Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada”, kazao je Bojanović.

Prema javnom konkursu raspisanom u avgustu, za komandira Službe zaštite i spasavanja može biti birana punoljetna, zdravstveno sposobna osoba koja je crnogorski državljanin i ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja.

Potrebno je da ima i položen stručni ispit, kao i da nije osuđivana za krivično djelo “koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu”.

Osim opštih, predviđeni su i posebni uslovi koje kandidat mora da ispunjava.

“Kandidat mora da ima VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spasavanja u nivou VII-1 kvalifikacija obrazovanja, položen drugi stručni ispit za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spasavanja, kao i da je psihofizički sposoban”.

Kandidat, navodi se u konkursu, može da podnese originale ili ovjerene kopije dokumenata.

“Svojeručno potpisanu prijavu na slobodno radno mjesto u kojoj se navodi JMB i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta, CV, kao i dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja. Podnose se uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u držanim organima i položenom drugom stručnom ispitu za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spasavanja. Neophodno je podnijeti i uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za radno mjesto sa povećanim rizikom i sa posebnim uslovima rada (da nije starije od šest mjeseci)...”, piše u konkursu.