Vlada je obustavila postupak izrade plana koji bi pokrio dio grada preko Morače. U pitanju su izmjene Detaljnog urbanističkog plana Poslovni centar Kruševac - zona B čiju je izradu 2021. godine pokrenula Vlada Zdravka Krivokapića, piše Dan.

Iako Vladina odluka ne sadrži razloge zbog čega je obustavljeni postupak izrade planskog dokumenta, kako saznaje Dan, razlog su obaveze koje proističu iz novog Zakona o uređenju prostora da se do kraja godine moraju završiti svi započeti planovi, pa kako to nije završeno, odluka je povučena.

"Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Poslovni centar Kruševac - zona B prestaje da važi. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore", piše u odluci koju je donijela Vlada 9. oktobra.

Zakonom o uređenju prostora izrada planskih dokumenata postala je nadležnost lokalnih samouprava. Ubuduće, planove će crtati Agencija za izradu planskih dokumenata. Glavni grad je ovo preduzeće formirao krajem jula, a kako je ranije saopštio Gavrilo Vuković, sekretar za prostorno planiranje i održivi razvoj, očekuje se da će do kraja godine početi sa radom.

"Agencija za izradu planskih dokumenata očekuje se da počne sa radom do kraja godine. Finansiraće se iz budžeta Glavnog grada, kreditnih sredstava ili drugih izvora u skladu sa zakonom. Ovo društvo će se baviti izradom planskih dokumenata i usko će sarađivati sa Sekretarijatom za planiranje prostora", saopštio je ranije Vuković, a prenosi Dan.

Izmjenama DUP-a Poslovni centar Kruševac - zona B planeri su trebali da pokriju prostor koji je ograničen Moskovskom ulicom na istoku, Bulevarom Mihaila Lalića na jugu, Bulevarom Džordža Vašingtona na zapadu i Dalmatinskom ulicom na sjeveru. Izrada izmjena ovog plana bila je neophodna zbog budućeg kružnog toka koji je planiran na ukrštanju Dalmatinske i Bulevara Džordža Vašingtona, ali i pejzažnog uređenja prostora oko Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja.

Iz lokalne samouprave u više zvaničnih istupa je saopšteno da je Grad planirao da na ukrštanju Dalmatinske i Moskovske ulice gradi trokraku raskrsnicu koja bi podrazumijevala izgradnju kružnog toka na raskrsnici Dalmatinske i Bulevara Džorca Vašingtona, proširenje Dalmatinske ulice, to jeste izgradnju treće trake tamo gdje ona nedostaje.

Za izradu izmjena i dopuna ovog planskog dokumenta bilo je izdvojeno 10.000 eura.