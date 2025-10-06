Evo gdje neće biti struje...

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 08. oktobra,bez napajanja električnom energijom ostaće više dijelova crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

- u terminu od 08 do 15 sati:Zgrada na uglu Moskovske i Bulevara Svetog Petra Cetinjskog (preko puta Maksim zgrade), dio ulice Balšića prema Bulevaru Ivana Crnojevića,Zgrade u ulici Nikca od Rovina,IRD Šume,Naselje oko Škole u Zagoriču,dio Brskuta.

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Dio ulice Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska i Savska

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: ulica Vukosave Božović, Ulica Antona Čehova, Ulica Nikole Lopičića, dio ulice Veljka Jankovića i dio ulice Orijenske

-u terminu od 12:30 do 15 sati: Ulica Neznanih Junaka

-u terminu od 09 do 17 sati: dio Tološa oko groblja u Tološima

Danilovgrad

- u terminu od 15 do 16:30 sati: Stadion i naselje oko stadiona, Velja Paprat, dio Orje Luke, dio Glavice, SUP i naselje oko njega, Centar za kulturu i naselje oko njega i preduzeće Respa.

-u terminu od 16:30 do 18 sati: Centar Danilovgrada, Crna Gora Cop u centru grada, dom zdravlja Danilovgrad i naselje oko njega, zgrade u Ul. Save Burića, hotel i naselje oko njega, Ul. I Bokeljske Brigade i dio Grlića

-u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

Tuzi

- u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

-u terminu od 08 do 15 sati: komplet područje opštine Tuzi (NAIZMJENIČNA ISKLJUČENJA).

Zeta

-u terminu od 08:30 do 14 sati: Vranjina.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi,Raspuće,Lukovo,Donji Broćanac

-u terminu od 08 do 19 sati: Ul. Njegoševa, Ul. 29. Novembra,Ul. Jola Piletića, Ul. Nikole Tesle.Ul. Serdara Šćepana-Soliter, Sportski Centar,Ul. Serdara Šćepana, Ul. Jola Piletića, Ul. Alekse Backovića, Ul. Nikole Tesle, Staro Pazarište, OŠ Luka Simonović, Ul. Boška Jankovića.

Plužine

- u terminu od 08 do 17 sati:" Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Unač.

-u terminu od 09 do 17 sati: Miloševići.

Budva

- u terminu od 09:02 do 14 sati: I. 10 kV izvod ''Vodeni Grad '' ( bez napona od (09,00 - 09,30 I od. 13,30 -14,00 ) Područja R5 (Platamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići, Kovačko polje), II. Naselje Poljice i Servo Mihalj ( bez napona je od 09,00 do 14,00)

Ulcinj

- u terminu od 08 do 15 sati:Brdjela,Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Bar

-u terminu od 12:40 do 13:15 sati. Stari Bar i Stari Grad.

-u terminu od 11 do 11:55 sati: Belveder.

-u terminu od 11 do 11:40 sati:Baukovo, Belveder.

-u terminu od 08 do 14 sati: Velje Selo.

-u terminu od 09:14 do 14 sati: Dubrava iznad magistrale.

Tivat

-u terminu od 08 do 11 sati: Donje Seljanovo

Andrijevica

- u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

-u terminu od 07:30 do 16 sati: Zaseoci: Jošanica,Kraišta,Miškovića Žar,Paljine i Japan.

Berane

- u terminu od 09 do 14:30 sati :Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja,Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje-Opština Berane(1642 potrošača),Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma),Selo Kaludra, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

- u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac,Njegnjevo,Sutivan,Nedakusi,Muslići,Babića brijeg,Prijelozi 2.

-u terminu od 08 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Vinilplast, Matino, Merkator, Lelo, Nedakusi, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica,Gubavač,Grab – Dauti.

Kolašin

- u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Traforeon 'Industrijsko',Vladoš 2 – Pješčanica,Sunga – Đekići,Selišta.

Mojkovac

- u terminu od 08 do 15 sati:Bistrica,Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Čuklin,Bjelojevići,Jakovići.

-u terminu od 11 do 17 sati: Konzum Mojkovac (isključenje pojedinih 10 kV izvoda u trajanju ne višem od 45 minuta)

Gusinje

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati:kompletna područja Gusinje.

Petnjica

- u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Tucanj,Azane i Vrševo.

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Lješnica, Tucanje ,Orahovo i Vrševo.

Plav

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Jara, Babino Polje, Meteh, Selo Mašnica.

Pljevlja

- u terminu od 09 do 16 sati:Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine – (MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA NA POČETKU I ZAVRŠETKU RADOV),Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dedeići.

-Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni - navodi se u saopštenju.