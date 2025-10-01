Predviđa se da procedura traje u prosjeku 3 minuta, ali se očekuju gužve na granicama tokom početne faze uvođenja.

Od 12. oktobra u Evropskoj uniji (EU) počinje da se primenjuje novi sistem evidentiranja ulazaka i izlazaka – EES (Entry/Exit System).

On će postepeno zamijeniti dosadašnju praksu pečatiranja pasoša, a punu primjenu trebalo bi da dostigne do 10. aprila 2026. godine, saopšteno je na zvaničnom sajtu Europa.rs.

EES sistem odnosi se na sve državljane "trećih zemalja", uključujući i Crnu Goru, i predviđa dodatne procedure prilikom prvog ulaska u zemlje članice Šengena. Jedna od prvih država koja će ga primijeniti je Hrvatska, gdje će kontrola po novim pravilima početi upravo 12. oktobra, kao i u Mađarskoj.

Kako izgleda procedura: 3 do 5 minuta po čovjeku

Javlja se nedoumica kako će izgledati prelazak granice po novim pravilima.

Ukoliko ne bude tehničkih problema, ne bi trebalo da traje duže od 2 do 3 minuta.

Dodaje i da će moguće zadržavanje na granicama biti negativna strana, ali i da će ovaj sistem u budućnosti ipak donijeti dosta jednostavniji protok putnika i saobraćaja.

Mađarska policija će najprije primjenjivati EES sistem na mađarsko-ukrajinskoj granici, zatim na mađarsko-srpskoj granici, a na kraju i na vazdušnim graničnim prelazima.

EES će funkcionisati na spoljnim granicama šengenskog prostora, u slučaju Mađarske to su mađarsko-srpska, mađarsko-ukrajinska i vazdušne granice. EES će evidentirati i čuvati biometrijske podatke putnika iz trećih zemalja kojima je odobren kratkotrajan boravak, kao i:

podatke sadržane u putnim ispravama

mesto i vreme prelaska granice

fotografiju i otiske prstiju

a u slučaju odbijanja ulaska – činjenicu odbijanja, mesto, razlog i vrijeme donošenja odluke

Prema novim pravilima, policija će prilikom prvog prelaska granice otvoriti individualni dosije sa svim podacima, a pri svakom narednom izlasku ili ulasku proveravaće se samo jedan biometrijski podatak (npr. fotografija lica ili otisak prsta). Na taj način, prelazak granice postaće sigurniji.

Uvođenje sistema očekuje se da će obuhvatiti više od deset miliona putnika godišnje, navode u mađarskoj policiji, pa se procjenjuje da će u početnoj fazi vrijeme prelaska granice biti duže nego ranije, zbog kreiranja individualnih dosijea i evidentiranja biometrijskih podataka.

Kako bi obezbijedila da uvođenje EES-a izazove što manje poremećaja na granicama, mađarska policija dodatno je unaprijedila Nacionalni sistem kontrole i registracije graničnog saobraćaja, kao i tehničku opremu – čitače dokumenata, skenere otisaka prstiju, uređaje za prepoznavanje lica, kioske i radne stanice.

"Uz pomoć novog sistema kontrole granica i modernizovane opreme, mađarska policija može da obezbijedi postepeno uvođenje novih pravila, kao i efikasan i bezbedan prelazak granica u skladu sa propisima. Tokom početnog perioda od 180 dana, počev od 12. oktobra 2025. godine, novi režim će se uvoditi u više faza" najprije na mađarsko-ukrajinskoj granici, zatim na mađarsko-srpskoj, a na kraju i na vazdušnim graničnim prelazima - zaključuju.