On je kazao da je današnji sastanak dobra poruka svim mladima u Crnoj Gori od strane predsjednika države i gradonačelnika glavnog grada da se njihove potrebe stavljaju u fokus.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da kandidatura Podgorice za Evropsku prijestonicu mladih 2028. godine ima njegovu punu podršku.

On se sastao sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem, zamjenicima gradonačelnika i rukovodstvom Glavnog grada na temu te kandidature.

“Imao sam zadovoljstvo da sa gradonačelnikom Mujovićem i njegovim timom, zamjenicima gradonačelnika razgovaram o jednoj veoma važnoj temi koja se tiče budućnosti Podgorice i promocije našeg Glavnog grada - a to je Podgorica kao Evropska prijestionica mladih. Ta kandidatura ima moju punu podršku i danas smo dogovorili neke dalje korake, na koji način kao predsjednik države mogu dodatno da promovišem i podržim ovu kandidaturu, kako bismo 2028. godine zajedno proslavili Podgoricu kao Evropsku prijestonicu mladih”, poručio je Milatović, kako je saopštio njegov kabinet.

“Ovo je i nastavak svih onih stvari koje sam u prethodnom periodu pokrenuo, a to je stipendijski program za naše izvrsne, najbolje studente koji se školuju na prestižnim svjetskim univerzitetima, ali i inicijativa o formiranju Savjeta omladinskih inicijativa predsjednika države, i čini mi se da je ovo sada jedan dodatan korak u tom pravcu”, kazao je Milatović.

Mujović je, kako je saopšteno, zahvalio predsjedniku države na posjeti i podršci.

„Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa njim i drago nam je što uživamo njegovu veliku podršku u smislu kandidature Podgorice za Evropsku prijestonicu mladih. To je događaj koji treba da se desi 2028. godine - godine kada treba i da postanemo punopravna članica Evropske unije, tako da puno simbolike i razloga za optimizam. Podrška koju nam je obećao predsjednik će nam puno pomoći na ovom putu i smatram da ćemo ubijediti žiri da smo bolji od naših protivkandidata i da Podgorica zavrjeđuje ovu nagradu. Mislim da je ovo pravi primjer i pokazatelj kako saradnja lokalne zajednice i državne vlasti mogu stvoriti osnove za dobre rezultate i napredak glavnog grada”, kazao je gradonačenik Podgorice.

Podgorica je u februaru podnijela kandidaturu za Evropsku prijestonicu mladih 2028, a u avgustu prošla treću rundu evaluacije od strane žirija. Finale takmičenja je u novembru, a u konkurenciji su još četiri grada: Pernik (Bugarska), Kišinjev (Moldavija), Paralimni (Kipar) i Leuverden (Holandija).

Evropska prijestonica mladih je projekat koji od 2009. realizuje European Youth Forum, koji čine omladinske organizacije iz više evropskih zemalja, a u okviru sistema Savjeta Evrope.

Glavni grad je, u odvojenom saopštenju nakon sastanka, naveo da je kandidatura u dosadašnjem procesu ostvarila veliki uspjeh.

"Tokom konstruktivnog sastanka, gradonačelnik Mujović predstavio je ambiciozan plan i strategiju grada u okviru ovog prestižnog takmičenja, ističući potencijal Podgorice kao centra mladih, inovacija i kulture. Posebno je naglasio važnu ulogu Skupštine Glavnog grada i Kancelarije za mlade u organizaciji i realizaciji brojnih programa i inicijativa koje podržavaju razvoj omladinskog aktivizma i kreativnosti", piše u saopštenju.

Mujović je, kako su rekli, najavio nastavak intenzivnih aktivnosti, kako bi se što bolje predstavili pred komisijama koje će ocjenjivati gradove kandidate.

“Podgorica je spremna da pokaže zašto zaslužuje ovu prestižnu titulu i treba da bude jedan od najvažnijih centara mladih u Evropi 2028. godine", rekao je on.

Milatović je, kako se dodaje, ukazao na važnost ulaganja u mlade, "koji su naša budućnost".

Vladimir Perazić, generalni sekretar Mreže za mlade, koja aktivno učestvuje u ovom procesu, upoznao je predsjednika države sa dosadašnjim aktivnostima, od predaje aplikacije, pa do samog finala takmičenja gdje će se Podgorica nadmetati sa gradovima iz Moldavije, Holandije, Kipra i Bugarske.

“Podrška gradske uprave, Skupštine Glavnog grada, Sekretarijata za lokalnu samoupravu i Kancelarije za mlade je bila veoma važna u ovom procesu. Raduje nas podška predsjednika Crne Gore, koja nam je takođe veoma važna i dragocjena i sa velikim optimizmom očekujemo naredne faze kandidature Podgorice za EYC 2028”, rekao je Perazić.