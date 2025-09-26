Zahtjev je upućen 17. septembra.

Glavni grad i Fudbalski savez Crne Gore zatražili su od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine građevinsku dozvolu za izgradnju istočne tribine Gradskog stadiona.

Ovom državnom organu zahtjev je upućen 17. septembra. U dokumentu je naznačeno da je objekat planiran na urbanističkoj parceli 1, a čine je 15 katastarskih parcela upisanih u KO Podgorica 2. Objekat se nalazi u zahvatu DUP-a Nova varoš 2.

Uz zahtjev, kako je naznačeno u dokumentu, Glavni grad i Fudbalski savez dostavili su glavni projekat kojeg čine projekat arhitekture objekta, projekat građevinskih konstrukcija, projekat saobraćajne infarstrukture, proejkat hidrotehničke infrastrukture, projekat elektro-energetskih instalacija, projekat elektronskih komunikacionih mreža, projekat mašinskih instalacija, postrojenja, uređaja i opreme, kao i projekat. Takođe, dostavljen je i dokaz o osiguranju od odgovornosti projektanta i revidenta.

Da je predat zahtjev za građevinsku dozvolu za „Dan“ je potvrdio Saša Mujović, gradonačelnik.

"Zahtjev je predat i čekamo odgovor. Nakon toga slijedi raspisivanje javnog poziva za izvođača radova. Značaj ovog objekta je ogroman, prvo sa sportskog aspekta, ali i sa aspekta dobijanja podzemne garaže i uređenja cijelog platoa pored tribine. Početak radova zavisi od uspješnosti tendera, to jeste izostanka žalbi" saopštio je Mujović.

Prema projektu, čiju je izradu finansirao Fudbalski savez Crne Gore, predviđena je izgradnja tribine ukupnog kapaciteta 6.100 mjesta, sa pratećim medijskim sadržajima, komercijalnim prostorima i dvije etaže parking prostora, ukupne površine preko 37.000 kvadratnih metara. Investitor projekta je Vlada Crne Gore, dok će vlasnik objekta biti Glavni grad, odnosno preduzeće Sportski objekti.

Izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona našla se među brojnim objektima koje je vlast mnogo puta obećavala da će biti izgrađeni, ali do danas ona nije završena.