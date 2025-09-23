Danas sunčano i toplo, do 31 stepen

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo.

Kako su saopštili iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne i tokom noći mjestimično umjerena oblačnost. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, do umjeren promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.

U Podgorici će biti pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna do 31 stepen.