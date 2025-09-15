Glavni inspektor za državne puteve Ednand Abdić obišao je lokaciju i ocijenio da je teren kvalitetno očišćen i da su radovi izvedeni na zadovoljavajući način.

Izvor: Uprava za saobraćaj

Saobraćaj na putu Cetinje – Budva ponovo je uspostavljen nakon što je raščišćen odron u mjestu Obzovica.

Teren su danas obišli i radnici koji će u naredna dva dana postaviti zaštitnu mrežu, kako bi se dodatno osigurao put.

Iz Uprave za saobraćaj saopštili su da su ekipe Crnagoraputa, uz upotrebu specijalizovane mehanizacije, uklonili kamenje i raščištile saobraćajnicu, nakon čega su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja.

“Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju tokom privremene obustave, a sve vozače pozivamo da, posebno na dionicama podložnim odronima, prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju”, naveli su iz Uprave.

Podsjetimo, u odronu koji se juče u ranim jutarnjim satima dogodio na putu Cetinje – Budva nedaleko od Obzovice, pukom srećom je izbjegnuta tragedija. Vozač kamiona Duško Janjušević iz Nikšića je smanjio brzinu jer je vidio da je na cestu pao kamen, par sekundi kasnije ogromna količina materijala se sručila na cestu, a vozač i njegovi saputnici su prošli bez povreda, prenio je ranije Cetinjski list.