BSAFF je međunarodni festival dokumentarnog i igranog filma sa sportskom tematikom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorica, (MINA) - Budva će od 18. do 21. septembra biti domaćin trećeg internacionaalnog festivala Budva sports and arts film festival (BSAFF), najavio je direktor i osnivač festivala Miloš Todorović.

BSAFF je međunarodni festival dokumentarnog i igranog filma sa sportskom tematikom.

Todorović je, govoreći o značaju manifestacije, kazao da je Crna Gora postala dio prestižne mreže i nalazi se među 20 država koje organizuju taj festival.

On je podsjetio da se Crna Gora nalazi među 130. članica velike svjetske porodice Saveza sportskih televizija i slika na ektranu (FICTS), sa sjedištem u Milanu.

"To je festival koji spaja strast sporta, magičnost filma i snagu umjetnosti, a okupiće i mnogobrojne goste iz cijelog svijeta. Za vrlo kratko vrijeme izrastao je u značajnu kulturnu i sportsku manifestaciju, prepoznatu kako u Crnoj Gori, tako i u regionu i šire", rekao je Todorović agenciji MINA.

On je istakao da je ove godine bio rekordan odziv i da je više od 1100 filmova prijavljeno preko međunarodne platforme FilmFreeway.

"To najbolje govori o povjerenju i interesovanju autora iz cijelog svijeta. Nakon pažljive selekcije, u glavnom programu našlo se 25 takmičarskih filmova koji će publika imati priliku da pogleda tokom tri dana festivala", kazao je Todorović.

On je naglasio da je posebno ponosan na raznovrsnost i kvalitet filmova, jer dolaze iz različitih država i obrađuju širok spektar tema, od sportskih heroja i dokumentarnih priča do društveno angažovanih narativa.

"Upravo to je misija našeg festivala – da spojimo sport, umjetnost i film u jedinstvenu cjelinu", rekao je Todorović.

Prema njegovim riječima, pored filmskog programa organizator je pripremio i bogat prateći sadržaj.

"Planirane su dvije panel diskusije na kojima će stručnjaci i gosti iz svijeta sporta i filma razgovarati o budućnosti filmske industrije i ulozi sporta u kulturi i umjetnosti. Biće to prilika za razmjenu znanja, iskustava i inspirativnih ideja", rekao je Todorović.

On je najavio da je novina ovogodišnjeg izdanja organizacija phygital basketball turnira, u saradnji sa Savezom elektronskih sportova Crne Gore.

"Riječ je o inovativnoj disciplini koja spaja fizičku igru i digitalnu tehnologiju i siguran sam da će privući veliku pažnju mladih i publike u cjelini", rekao je Todorović.

Govoreći o programu festivala, on je saopštio da će filmovi biti prikazivani 19. i 20. septembra u kongresnoj sali hotela Avala, a u dogovoru sa Opštinom Budva i Turističkom organizacijom tog grada par njih publika će moći da odgleda i na otvoenom.

"Na završnoj ceremoniji biće dodijeljene festivalske nagrade u sedam kategorija: za najbolji film – Gran pri, najbolji kratki, srednjemetražni i dugometražni dokumentarni film, najbolji scenario, najbolju režiju i film sa najvećim edukativnim potencijalom", rekao je Todorović

On je najavio da će organizator dodijeliti i priznanja za životna djela legendama sporta.

Nagrade za životno djelo ove godine zaslužili su Vlado Šćepanović, Dragoljub Kopitović, Vladimir Grbić, Maja Savić, Maja Poljak, Ljubomir Radanović, Goran Rađenović, kao i ekstremni fotograf Predrag Vučković.

"Želimo da odamo priznanje sportistima i kulturnim radnicima koji su svojim radom ostavili dubok trag i inspiraciju generacijama", istakao je Todorović

On je saopštio da će festival zvanično biti otvoren 18. septembra, u 18 sati, na Slovenskjoj plaži i bazenu Rondo 1.

"Pokrovitelj festivala je treću godinu zaredom Opština Budva na čelu sa predsjednikom Nikolom Jovanovićem. Veliku zahvalnost dugujemo i Turističkoj organizaciji tog grada i direktorici Ani Vujošević, Crnogorskom olimpijskom komitetu i predsjedniku Dušanu Simonoviću, generalnom sponzoru- kompaniji Proteni.si. Tradicionalno se okupljamo kod, sad već naših prijatelja, u Budvanskoj rivijeri, odnosno Slovenskoj plaži", rekao je Todorović.

Prema njegovim riječima, najbolji filmovi po kategorijama naći će se i konkurenciji za nagradu na završnom festivalu u Milanu, koji će ove godine biti održan u oktobru.