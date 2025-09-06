Riječ je o tri projekta vrijedna oko 10 miliona eura, izgradnji stanice, pristupne saobraćajnice i nove trafo stanice, koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom za kapitalne investicije.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Naredne ljetnje turističke sezone Herceg Novi će dočekati prve putnike na novoj Autobuskoj stanici u Igalu, najavio je predsjednik Opštine Stevan Katić, kako prenosi Dan.

Kako je kazao Katić, u toku su završni unutrašnji radovi i pripreme za uređenje glavnog platoa.

"Narednih dana počinje ugradnja behaton ploča i priprema za asfaltiranje. Ovo je jedan od najvećih projekata u posljednjih 30 godina u Herceg Novom", naglasio je Katić i dodao da je posebno zahtjevna izgradnja trafostanice, koja će napajati i budući gradski bazen. Radovi će trajati do kraja godine.

"Prve goste na novoj autobuskoj stanici prihvatićemo naredne turističke sezone. Izvođači su nam rekli da je prema njihovoj dinamici i planu moguće očekivati da radovi budu završeni do februara, ali vjerujem da ćemo definitivno dočekivati goste do maja 2026. godine", kazao je Katić.

Direktor Agencije za razvoj grada Aleksandar Kovačević naveo je da su završeni najteži građevinski radovi.

"U toku su fini radovi, postavljaju se fasade i staklene površine. Očekujemo da u maju stanica bude operativna", kazao je Kovačević.