Usvojena odluka o izboru članova Odbora direktora.

Izvor: Vlada Crne Gore

Skupština akcionara Instituta "Dr Simo Milošević" Igalo usvojila je danas, na vanrednom zasijedanju, Plan restrukturiranja, kao i Odluku o izboru članova Odbora direktora.

Novi odbor direktora čine Predrag Dragojlović ispred Razvojne banke Crne Gore, Petar Rakčević i Šefik Nišić ispred kompanije Vile Oliva, Pavle Obradović ispred Vlade i Goran Čabarkapa ispred Fonda zdravstva, prenosi portal RTHN.

Kako je na sjednici istakla predstavnica državnog kapitala, državna sekretarka u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Majda Adžović, Plan restrukturiranja je dopunjen sugestijama i komentarima kako većinskog, tako i manjinskog akcionara sa značajnim učešćem.

"Dopune koje su iskomunicirane, našle su se u tekstu Plana restrukturiranja i mogu reći da predstavljaju optimum, koji će omogućiti da sjutra Institut, ne samo funkcioniše, već uz investiciona ulaganja, predviđena Planom, a koja su, što se tiče Vlade Vrne Gore, obezbjeđena budžetom za 2025. Godinu, vrate Institut na mapu ekskluzivnih zdravstvenih centara", navela je Adžović.

Predstavnik manjinskog akcionara sa značajnim učešćem, vlasnik kompanije Vile Oliva Žarko Rakčević pojašnjava da će prispjele obaveze u visini od 21,5 milion eura biti rješavane kroz dokapitalizaciju, proporcionalno, prema zakonu, za sve akcionare.

"Vile Oliva će do sedam miliona, od tih 21,5 pokriti gubitke. Vlada, vjerujem da će to biti oko 14,5 miliona i to je najvažnija poruka. Osim pokrivanja gubitaka, sledeća poruka je zaloga koja je data u Planu restrukturiranja i u našim dogovorima, jer nije samo važno pokriti gubitke, pa nastaviti po starom. Važno je uložiti, napraviti korektnu saradnju i obezbjediti da Institut živi", rekao je Rakčević.

U kompaniji Vile Oliva vjeruju da Institut može biti, ne samo društveno odgovoran, već i profitabilan, što će nakon ulaganja i dovođenja druge faze u kategoriju od četiri zvjezdice obezbjediti poboljšanje usluga.

Rakčević je podsjetio da je sa Vladom postigunuta saglasnost da zgrada prve faze ne bude prodata, a da se zgrada Dječijeg odjeljenja može prodati isključivo za potrebe škole u Igalu.

Izvršni direktor Zoran Kovačević pojašnjava da je u okvoru Plana restrukturiranja predviđeno rješavanje dospjelih obaveza u visini od skoro 22 miliona eura.

"To je nakon Jugobanke veliki pritisak koji je bio nad Institutom sve vrijeme i otežavao rad u organizaciji redovnih aktivnosti, kao i u pravljenju planova nastupa u budućoj turističkoj sezoni. U tom smislu, mislim da će se rješavati zaostale obaveze zajedničkim učešćem, bilo većinskog akcionara Vlade Crne Gore, na jednoj i na drugoj strani akcionara sa značajnim učešćem u kapitalu i Instituta Igalo", kazao je on.

Kovačević očekuje da će ubrzo biti donesena i odluka o prodaju Dječijeg odjeljenja za potrebe škole u Igalu, čime će se sa jedne strane, doprinijeti rješavanju finansijskih obaveza Instituta, a sa druge, početku rješavanja nedostatka škole u ovom dijelu grada.

Član odbora direktora Pavle Obradović ističe da je riječ o prvoj velikoj investiciji Vlade Crne Gore prema Herceg Novom u novijoj istoriji.

"Plan koji je Univerzitet Crne Gore sačinio predviđa investiciju od oko 88 miliona eura u novu fazu Instituta i profit u narednom periodu nakon implementacije od pet do šest miliona eura. To bi bi čisti godišnji profit. Takođe, škola koja će se sagraditi je veoma bitna za Igalo i Herceg Novi", kazao je Obradović.

Sjednici su prisustvovali akcionari koji posjeduju 328.296 od ukupno 382.351 akcija, odnosno 85,86 odsto kapitala.