Prema tvrdnjama roditelja koji se javio Jutarnjem listu, djeca su se razboljela u ponedjeljak nakon ručka, zbog čega se pojavila sumnja na trovanje hranom u jednom hotelu u Budvi.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Učenici i nastavnici Srednje škole TUPŠ Bjelovar masovno su se razboljeli ovih dana na ekskurziji u Crnoj Gori, a prema riječima jednog roditelja, simptomi su uključivali proliv, vrtoglavicu, bolove u stomaku i povraćanje, visoku temperaturu i opštu malaksalost tijela.

“Kada se stanje djece izrazito pogoršalo, nastavnica je taksijem vozila djecu u Dom zdravlja Budva, gdje su ustanovljene dijagnoze ‘proliv’ i ‘sumnja na infekciju’, te su djeci prepisani lijekovi za snižavanje temperature i smirivanje želuca i bešike. Djeca su se u hotel iz doma zdravlja vraćala pješke i sama išla u apoteku da kupuju lijekove koje su plaćala 25 eura”, tvrdi roditelj jednog od srednjoškolaca na ekskurziji.

On dodaje i da su djeca sljedećeg dana dobila infuziju. Rekao je i da se nakon pojave simptoma hotelska kuhinja zatvorila i da je u nju došla inspekcija. Isti roditelj kritikovao je i odluku nastavnice i turističke agencije da djeca ostanu na ekskurziji do kraja, a sutra bi u jutarnjim časovima trebalo da krenu za Bjelovar.

Jutarnji list kontaktirao je i direktora Srednje škole TUPŠ Bjelovar koji je rekao da je u konstantnoj komunikaciji s nastavnicima na ekskurziji, ali da ga niko od roditelja dosad nije zvao.

“Činjenica je da su djeca i nastavnici drugog dana boravka dobili simptome i potražili ljekarsku pomoć koja im je pružena. Nakon dva dana to se relativno smirilo. Od 25 djece, prema mojim informacijama, jedno i dalje ima temperaturu”, naveo je direktor.

Zvanično se još ne zna šta im je, a nalazi bi trebalo da stignu sjutra. Većina roditelja nema problema ni sa školom, ni sa nastavnicima, ni sa turističkom agencijom.

“Niko od roditelja me dosad nije kontaktirao, koliko mi je poznato, jedan roditelj se javio medijima i drugim državnim institucijama. Škola je u konstantnom kontaktu s nastavnicima zaduženim za djecu na ekskurziji i drugim relevantnim tijelima u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Mene lično niko nije tražio da se djeca povuku s izleta, nisam siguran ni kako bi škola mogla da utiče na to. Škola nije direktno uključena u proceduru ovakvih izleta, već djeca i roditelji biraju agenciju i destinaciju, a na kraju roditelji sklapaju ugovor s agencijom, mi samo pomažemo s organizacijom”, rekao je direktor TUPŠ Bjelovar, Dalibor Vukalović.

Jutarnji list kontaktirao je Generalni konzulat Republike Hrvatske u Crnoj Gori iz Kotora, koji je učestvovao u pomoći srednjoškolcima i nastavnicima, a iz kojeg su ih uputili na Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova.

“Ministarstvo je u kontaktu sa direktorom, hrvatskim konzulatom u Kotoru i hrvatskom ambasadom u Podgorici i dostupno je školi za svaku potrebnu pomoć. Prema riječima direktora, situacija se stabilizovala i smanjio se broj djece kojoj je bila potrebna medicinska pomoć. S obzirom na to da su djeca blagovremeno i dobro zbrinuta u lokalnoj bolnici, školsko i medicinsko osoblje procjenjuju da nije bilo potrebe za povratkom u Hrvatsku. Roditelji su dobili sve potrebne informacije od škole”, odgovorilo je Ministarstvo prosvjete.