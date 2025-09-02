Mještani ulice Nikole Tesle u Zagoriču uskoro će dobiti savremenu saobraćajnicu.

Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Ekipe preduzeća „Putevi“ započeli su radove na sanaciji ulice Nikole Tesle u naselju Zagorič. Ta ulica je dugi niz godina bila u izuzetno lošem stanju, što je stvaralo brojne poteškoće kako za mještane, tako i za učesnike u saobraćaju. Direktor Radoš Zečević najavljuje savremenu i kvalitetnu saobraćajnicu, koja će značajno doprinijeti većoj bezbjednosti i povezanosti u ovom dijelu grada.

Mještani ulice Nikole Tesle u Zagoriču uskoro će dobiti savremenu saobraćajnicu. Radnici preduzeća „Putevi“ počeli su rekonstukciju u dužini od kilometar i po, koja je, prema riječima direktora Radoša Zečevića, bila u katastrofalnom stanju.

„Ona postaje glavna zaobilazna ulica pored magistralnog puta ka Beogradu, ulica koja se koristi za veća i veća naselja i tamo se naslanjaju kompeltan Zagorič, Doljani, park šuma Zagorič, čak i Rogami. Zaista je opterećena i kamionski saobraćaj ide preko nje i imamo informacije da su plitko zakopane instalacije fekalne i vodovodnih kanalizacije u dijelu do šina“, kazao je direktor Gradskog preduzeća „Putevi“, Radoš Zečević.

Zečević kaže da će se ulica raditi etapno, kako bi se smanjile gužve u saobraćaju.

„Sada će se raditi od šina do raskrsnice sa Ivom Andrićem, pa kad se to završi idemo od tog mjesta do velike okuke ispod hotela Šarović i treća dionica će biti do kraja do benziske pumpe“, istakao je Zečević.

Radovi na rekonstukciji će trajati oko mjesec dana, navodi Zečević.

„Ispod kilometar i po neće biti, znači da će najmanje biti kilometar i po rekonstruisana.

Zečević je kazao da se trotoari neće rekonstruisati.

„Oni su u dobrom stanju i jedino bi bilo dobro da uvedemo red. Sami ste vidjeli, stalno su zatrpani trotoari parkiranim automobilima, pa će to posao biti za neke druge službe. Nadam se i brzoj izmjeni Zakona o saobraćaju, gdje će sistemom kandži ili nekim drugim načinom građani dovesti u red da trotoar ostave pješacima“, kazao je Zečević.

Zečević najavljuje projekat rekonsukcije ulice Iva Andrića, kod škole Branko Božović koja se spaja sa ulicom Nikole Tesle.