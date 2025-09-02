Krivokapić i Lalatović su s Marinkom Jovanovićem uhapšeni nakon proslave ktitorske slave u Visokim Dečanima 24. novembra zbog natpisa “Kosovo je Srbija” na registarskim tablicama, a dva dana kasnije određen im je pritvor

Vojnik Rajko Krivokapić kažnjen je zbog toga što je u novembru prošle godine, bez znanja starješine, otišao na Kosovo gdje je uhapšen zbog natpisa “Kosovo je Srbija” na registarskim tablicama vozila, dok je protiv njegovog saputnika Dragutina Lalatovića, koji je takođe bio lišen slobode, obustavljen disciplinski postupak jer je napustio službu u Vojsci Crne Gore (VCG), kako prenose "Vijesti".

Iz tog resora, na čijem je čelu Dragan Krapović (Demokrate), redakciji su kazali da je postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti koji je vođen protiv desetara Lalatovića i Krivokapića okončan poslije završenog dokaznog postupka i glavnog pretresa, te da je načelnik Generalštaba VCG donio rješenja u skladu sa Zakonom o VCG.

“Postupak protiv desetara Lalatovića obustavljen je imajući u vidu da mu je prestala služba u Vojsci Crne Gore na lični zahtjev, shodno odredbama Pravilnika o disciplinskom postupku u Vojsci Crne Gore. Kad je riječ o desetaru Krivokapiću, u postupku je utvrđeno da je odgovoran za disciplinski prestup koji mu je stavljen na teret”, saopštili su “Vijestima” iz Ministarstva, dodajući da je načelnik Generalštaba, “uzimajući u obzir olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su utvrđene u postupku, kao i predlog Vojno-disciplinske komisije”, donio odluku o kazni u skladu sa Zakonom o VCG.

“Vijesti” od resora odbrane očekuju odgovor na pitanje koja kazna je izrečena Krivokapiću i za koji disciplinski prestup. “Vijestima” je izvor iz Ministarstva rekao da je Krivokapić kažnjen “valjda novčano”.

Prema Zakonu o VCG (član 161), disciplinske kazne su nemogućnost unapređivanja u trajanju od jedne do četiri godine, smanjenje zarade 30 odsto u trajanju od četiri do 12 mjeseci, smjenjivanje s dužnosti u Vojsci uz raspored na formacijsko mjesto neposredno nižeg čina u trajanju od jedne do tri godine, smjenjivanje s komandne, odnosno rukovodne dužnosti uz zabranu imenovanja na takvu dužnost u trajanju od jedne do pet godina, prestanak službe i oduzimanje čina, kako prenose "Vijesti".

Krivokapić i Lalatović su s Marinkom Jovanovićem uhapšeni nakon proslave ktitorske slave u Visokim Dečanima 24. novembra zbog natpisa “Kosovo je Srbija” na registarskim tablicama, a dva dana kasnije određen im je tridesetodnevni pritvor koji je kasnije produžen za isto toliko dana.

Na teret im se stavljalo da su “podsticali mržnju i netrpeljivost”. Iako im je krajem decembra pritvor produžen do 23. januara, pušteni su sedam dana prije isteka tog roka, a dan kasnije je Specijalno tužilaštvo Kosova obustavilo istragu protiv trojice crnogorskih državljana. U pritvoru su proveli 55 dana, kako prenose "Vijesti".

“Vijestima” je izvor iz VCG rekao u decembru da se Krivokapić i Lalatović nisu javili svom komandiru da će ići na Kosovo, što su, shodno zakonu, bili u obavezi da učine.

Prema Zakonu o VCG (član 63), lice u službi u vojsci može putovati u inostranstvo, ali je dužno da putovanje prijavi “pretpostavljenom na položaju neposredno potčinjenog načelniku Generalštaba VCG...” Načelnik Generalštaba može ograničiti putovanje van zemlje zbog potreba službe, a u uslovima ratnog ili vanrednog stanja, u inostranstvo se može ići samo po odobrenju ministra odbrane.

Ministarstvo u decembru nije odgovorilo na pitanje “Vijesti” da li su dvojica vojnika pretpostavljenom prijavila put u inostranstvo, a izvor iz VCG je tom prilikom kazao da je na osnovu medijskih izvještaja od nadležnih institucija s Kosova tadašnji načelnik Generalštaba Zoran Lazarević tražio od resora odbrane da preko Ministarstva vanjskih poslova zahtijeva zvanično obavještenje o hapšenju i zadržavanju Krivokapića i Lalatovića.

“Vijesti” su tada objavile da nezvanično saznaju da je jedan od uhapšenih vojnika bio na bolovanju od oktobra, a da je drugi bolovanje uzeo neposredno prije incidenta na Kosovu, a da je do tada bio na odmoru. Tom prilikom, izvor iz Ministarstva je kazao da je Krapović od Nacionalne komisije za kontrolu bolovanja pri Ministarstvu zdravlja tražio ispitivanje bolovanja zaposlenih u njegovom resoru, ali i pojedinih pripadnika VCG.

U Zakonu o VCG (član 113) piše da se lice u službi u Vojsci udaljava od dužnosti za vrijeme dok se nalazi u pritvoru, za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, te ako je zatečeno u vršenju disciplinskog prestupa, ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak ili postupak zbog disciplinskog prestupa, ako bi njegovo prisustvo na dužnosti bilo štetno po interese službe.

Lice za vrijeme udaljenja od dužnosti ne može dolaziti na posao.

Prema istom aktu (član 132), onome ko je udaljen od dužnosti isplaćuju se dvije trećine zarade isplaćene u mjesecu prije udaljenja, odnosno tri četvrtine ako izdržava porodicu. Neisplaćeni dio zarade biće uplaćen u slučaju obustave disciplinskog postupka ili oslobađanja za disciplinski prestup, te ako je pravosnažnom odlukom krivični postupak obustavljen ili je u disciplinskom utvrđeno da nije učinjen disciplinski prestup, ili je pravosnažnom presudom suda lice oslobođeno optužbe ili je ona odbijena.

Neposredno nakon hapšenja Krivokapića i Lalatovića, upitan da prokomentariše slučaj, Krapović je kazao da je, prema njegovim saznanjima i ocjenama njihovih starješina, riječ o dobrim i uzornim pripadnicima VCG, ali i da je potrebno utvrditi sve činjenice.

“Kad se radi o ovom slučaju, ništa se neće raditi ‘preko koljena’, niti će bilo kome biti ‘skidane glave’, ukoliko neko očekuje takvo postupanje... U ovom, kao i svim drugim slučajevima, potrebno je utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti...”, poručio je tom prilikom.

Takođe, na njihovo hapšenje reagovao je i šef parlamenta i Nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji je tada pozvao prištinsku administraciju da ih hitno oslobodi, ali i kabinet potpredsjednika Vlade Filipa Ivanovića, iz kog je poručeno da očekuju “da se našim državljanima obezbijedi nepristrasan i pravičan tretman, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda”.

Porodice mladića nekoliko puta su protestovale ispred Skupštine, a jednom prilikom im se priključio i tadašnji poslanik NSD-a i predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević.