Izvor: Demokrate

Potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić saopštio je da se veting sprovodi i u Ministarstvu odbrane, te da su nadležni organi i službe dosad utvrdile postojanje bezbjednosnih smetnji za 29 pripadnika Vojske Crne Gore (VCG), kao i tri smetnje za pristup tajnim podacima.

Naveo je da je "ovo početak procesa koji neće stati", jer, kaže on, bez temeljne provjere bezbjednosne pouzdanosti "nijedna uniforma ne može biti garancija lojalnosti, a nijedna služba ne može biti garancija bezbjednosti".

"Očekujem da ministar odbrane (Dragan Krapović) i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (Miodrag Vuksanović), u skladu sa zakonima i najvišim standardima profesionalne odgovornosti, nastave postupke protiv svih onih koji ne prolaze bezbjednosne provjere. U sistemu koji gradimo, časna služba znači potpuna zakonitost, odgovornost i transparentnost", rekao je Bečić.

Kazao je da je prethodno u Upravi policije, na osnovu istog principa vetinga, suspendovano gotovo 100 službenika, "dok je pokrenuto na stotine bezbjednosnih provjera, provjera integriteta i drugih postupaka".

"I kao što smo tada jasno rekli sada ponavljamo još odlučnije, veting je najmoćnije oružje u borbi protiv infiltracije organizovanog kriminala, bezakonja, korupcije i svih nedozvoljenih uticaja u bezbjednosni aparat države. Ovo je istorijska čistka onih koji su radili protiv interesa Crne Gore, a u korist bezakonja, šverca, organizovanog kriminala i raznih drugih centara moći", saopštio je Bečić.

"Svako ko se danas protivi vetingu, ko relativizuje ovaj proces, ko traži alibije za one koji ne mogu da prođu ni osnovne bezbjednosne provjere mora znati da ne brani državu, nego one koji su je godinama rušili i to iznutra", dodao je.