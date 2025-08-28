Korisnici će tokom restriktivnog perioda sve informacije moći da dobiju putem kol centra Vodovoda i kanalizacije, 19966, 24 časa. Iz Tehničke službe vodovoda i kanalizacije upućuju apel potrošačima da racionalno koriste vode

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Restriktivni režim vodosnadbijevanja u Herceg Novom biće na snazi od 1. do 12. septembra zbog redovnog čišćenje hidrotunela između Goričkog jezera i HE Plat.

Zbog remonta hidrotunela, neophodno je da se zatvori cjevovod, koji ide od hidrocentrale Plat prema Mojdežu, kazao je tehnički direktor Vodovoda i kanalizacije, Goran Simović.

"Kada bude zatvoren tunel, distribucija voda će se prema našim potrošačima vršiti sa vodoizvorišta Opačica. Jedan dio će se preuzeti sa regionalnog vodovoda, a drugi će nam ustupiti kolege iz Konavoskog komunalnog društva, to je njihov nezavisni sistem", rekao je Simović za portal RTHN.

Prema njegovim riječima, potrošači u Kamenarima i Bijeloj imaće vodu iz Regionalnog vodovoda, te količine su maksimalno 50 litara u sekundi.

"To neće biti kontinuirano, u jutarnjim i večernjim satima biće više, a kada bude špic potrošnje, nekih 40 do 50 litara u sekundi. To je ono što Regionalni vodovod može trenutno da nam isporuči", dodao je Simović.

Tokom restriktivnog režima naselja od Sutorine do Meljina vodu će imati od 8 do 10 i od 20 do 22 časova.

Naselja od Zelenike do Bijele od 5 do 7 i od 17 do 19 časova.

Naselja Podi, Čela i Topla 3 od 5 do 7 i od 17 do 19 časova.

Naselja Bijela i Kamenari će imati kontinuirano vodosnabdijevanje vodom iz Regionalnog vodovoda uz mogućnost prekida u kasnim večernjim satima od 1 do 5 časova.

Naselje Ratiševina od 6 do 9 i od 18 do 21 časova.

Ulica Sušćepanska, odnosno potrošači koji su priključeni na potisni cjevovod rezervoara Stanišića dubrava, imaće vodu u onom vremenskom periodu kada se vrši punjenje rezervoara.

Naselje Žvinje će se snabdijevati cistijernom po potrebi kao i druga naselja koja iz tehničkih razloga ne mogu dobiti vodu.