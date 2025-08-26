Ističe da je činjenica da je PUP predvidio izgradnju pomenutih objekata.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

“Povodom najavljenog protesta mještana Zabjela protiv odluke da se novim PUP-om Podgorice jedan dio zelene površine u Ulici 27. marta prenamijeni za centralne djelatnosti i time omogući izgradnja dvije zgrade ističem da gradnje ne može biti”, saopštio je gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović, piše CdM.

Ističe da je činjenica da je PUP predvidio izgradnju pomenutih objekata.

“Ipak, u ovom slučaju postoji važeći DUP koji navedenu površinu tretira kao zelenu što isključuje mogućnost gradnje spornih zgrada. Drugim riječima, bez obzira na direktive date PUP-om, Glavni grad će postupati prema DUP-u koji je vrlo eksplicitan po ovom pitanju”, poručio je Mujović.