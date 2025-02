Ukoliko bi se mijenjala lokacija glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda to bi Glavni grad moglo koštati minimum 180 miliona eura, saopštio je za „Dan“ Aleksandar Nišavić, direktor Vodovoda, nakon razgovora sa delegacijom Njemačke razvojne banke.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

"Ministarstvo finansija odmah bi uzelo 35 miliona za već potpisani kredit, izvođač vjerovatno tražio 47 miliona koliko je ugovoreni posao, a novi projekat sa svim poslovima koštao bi nas cirka 100 miliona eura", kazao je Nišavić.

KFW banka je glavni investitor projekta čiji je nosilac Glavni grad.

Nakon jučerašnjeg sastanka u Glavnom gradu sa delegacijom Njemačke razvojne banke zvanično je saopšteno da „svaka promjena može donijeti dodatne finansijske obaveze koje bi u milionskim vrijednostima mogle opteretiti budžet projekta, a izmjena lokacije dovodi do dužih administrativnih i tehničkih procedura i povlači višestruke penale na teret Glavnog grada“.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je 6. februara izašao sa informacijom da postoji mogućnost da se postrojenje ne gradi u Botunu. On je naveo da će se obratiti Vladi da se Ministarstvo finansija uključi u pregovore sa KFW bankom i da se po hitnom postupku urade studije izvodljivosti i dokumentacija za dvije alternativne lokacije u Industrijskoj zoni KAP-a. Saopštio je da je obavio više razgovora sa čelnicima Opština Zeta i mještanima Botuna koji su bili izričiti da se kolektor odmakne od naselja, piše "Dan".

"Predstavnici KFW banke detaljno su izložili potencijalne izazove u vezi s promjenom lokacije, koji uključuju povećanje troškova, kašnjenje u realizaciji, aktiviranje određenih klauzula. Iz KFW banke su podsjetili na ugovorne obaveze koje bi u slučaju promjene mogle dovesti do novih pravnih i finansijskih implikacija", saopšteno je iz Glavnog grada.

Iz Glavnog grada navode da je gradonačelnik Mujović saopštio da se ne smije gubiti vrijeme, te da je pitanje kolektora od presudnog značaja za građane Podgorice.

"Mujović je, između ostalog, naglasio da, i pored urgentnosti za rješavanje ovog problema, lično ima poseban senzibilitet i za mještane Botuna, na čijoj teritoriji je prvobitno bilo planirano da se gradi postrojenje. Gradonačelnik je istakao da gradska uprava aktivno radi na iznalaženju alternativne lokacije kako bi došli do kompromisnog rješenja koje će odgovarati svima", poručuju iz Glavnog grada.

Nišavić kaže da su sastanku prisustvovali i predstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koja je obezbijedila grant sredstva u saradnji sa Svjetskom bankom, kao i predstavnik Ministarstva finansija.

"Prezentovani su svi negativni efekti odlaganja izgradnje postrojenja na predviđenoj lokaciji, kako finansijski, tako i vremenski okvir. Predstavnik Ministarstva finansija je predočio da je ugovor potpisan između ministarstva i KFW banke, da ministarstvo izmiruje obaveze i da će ih potraživati od Glavnog grada ako se ne upotrijebe. To znači da bi u slučaju odustajanja od projekta kreditna sredstva koja su u ovom momentu na nivou od 35 miliona eura bila naplaćena od Glavnog grada. Nesporno bi uslijedila i žalba izvođača radova koji, ne svojom krivicom, ne bi bio u mogućnosti da radi te bi potraživao ugovorenih 47,5 miliona eura. Tako da, ovdje govorimo o nekih 80 miliona eura direktnog troška i udara na budžet Glavnog grada ukoliko se projekat ne počne sa realizacijom u predviđenom roku", rekao je Nišavić.





Na putu za Podgoricu 36 šlepera sa opremom

Koliko je odlaganje radova zahtjevno Nišavić potkrepljuje činjenicom o pristigloj i opremi na putu, prenosi "Dan".

"Na putu za Crnu Goru je 36 šlepera sa opremom. Mi aktivno ispunjavamo ugovorene obaveze i vodimo ovaj projekat planiranom dinamikom. Naručena oprema ne bi mogla da se koristi za drugu lokaciju, barem ne najvećim dijelom. Jedan njen dio je već u stovarištima. Ta se oprema kupuje tako što se testira spram tla i na osnovu tih parametara određuju karakteristike recimo pumpi, pumpnih postrojenja i svih ostalih elemenata. Možda bi za novu lokaciju bio upotrebljiv jedan mali dio", kaže Nišavić.

Nišavić napominje da je na parceli planiranoj za postrojenje prethodne dvije godine urađeno preko 100 bušotina u cilju ispitivanja tla i na osnovu tih ispitivanja i karakteristika terena, odrađene pripreme.

"Oprema stiže u segmentima, tako kako se šta izradi po narudžbi. Sve se prvo testira i potom šalje. Dakle, to je oprema koje nema gotove na tržištu, već se izrađuje na osnovu posebnih specifikacija", rekao je direktor Vodovoda.

Na sastanku, kaže Nišavić, je razjašnjeno šta znači alternativna lokacija.

"Predstavnici Njemačke razvojne banke i kancelarije EU jasno su naglasili da to znači novi projekat ali da se mora vratiti postojeći kredit i tražiti nova sredstva. To bi za više od četiri godine prolongiralo početak izgradnje, a izgubili bi grant od oko 30 miliona. To je prezentovala predstavnica EU. Predočeno nam je da ako bi sredstva od granta izgubili teško bi ih ponovo dobili. Ukoliko dođe do odlaganja projekta pitanje je da li bi se uopšte neko javio na tender nakon ovakvog iskustva. To su međunarodni tenderi koji traju, čija priprema traje između jedne i dvije godine", kaže Nišavić.

Nišavić kaže da bi direktni trošak pored 80 miliona bilo i oko 100 miliona za novo postrojenje.

"Ne zanemarimo da su izvođači koji su se javili bili duplo skuplji od izabranog", kaže Nišavić.

On ocjenjuje da je ovo momenat da se u čitavu priču uključi premijer Milojko Spajić i pojedina ministarstva. Potencira Ministarstvo ekologije koje uključeno dobijanjem 30 miliona granta, piše "Dan".

"Mislim da je naredni korak da se uključe više instance i da se još jednom pokuša sa susjednom opštinom naći rješenje jer odlaganje donosi ogromne posledice - finansijske, ekološke", naveo je Nišavić.

Sastanku su prisustvovali i Boris Spalević, zamjenik gradonačelnik i Balša Špadijer, sekretar za finansije.