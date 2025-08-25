Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević saopštila je na Fejsbuku da su Demokrate i jutros nastavili napad na nju napadajući sada i njenu porodicu.

Izvor: MINA

Navela je da je na jednom portalu portalu objavljen diskreditujući tekst protiv njenog muža, kako prenosi CdM

“Javno dostupni podaci da je moj suprug suvlasnik jedne firme i da je nasledio pomoćni objekat na selu lažno su predstavljene kao kriminalne radnje”, istakla je ona.

Ocjenjuje da je cilj jasan – da se svi diskredituju i da se uplaši za djecu.

“Jer, šta je sledeće i od koga da tražim procenu bezbjednosti? Od Demokrata koji me i otvoreno bezočno napadaju?! Ovo u Crnoj Gori nisam doživela ni za vreme DPS-a”, navela je Gorjanc Prelević.